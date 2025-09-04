Блогер Юрий Дудь* досрочно прекратил действие товарного знака вДудь в России

Блогер Юрий Дудь* досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Исключительное право на «вДудь» должно было действовать до июня 2027 года. Однако блогер подал заявление об отказе ещё в июне 2022 года, спустя два месяца после того, как Министерство юстиции внесло его в реестр СМИ-иноагентов.