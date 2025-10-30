Россия и США
30 октября, 10:50

«Я тратила всё»: Телеведущая Жанна Агалакова* оказалась за кордоном без заработка

Жанна Агалакова*. Обложка © ТАСС / AP / Francois Mori

Переехавшая в Европу российская телеведущая Жанна Агалакова* заявила об отсутствии стабильного источника доходов после переезда. Соответствующее признание она сделала в интервью на YouTube-канале журналистки Ирины Петровской.

«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила всё, что было нажито непосильным трудом», — сказала Агалакова*.

Бывшая телеведущая была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов 21 февраля. Она уточнила, что после ухода с российского ТВ в 2022 году работала преимущественно над документальным фильмом и эпизодически сотрудничала с различными СМИ без постоянного трудоустройства.

Ранее Life.ru писал, что российский шоумен Михаил Шац*, эмигрировавший в Израиль после февраля 2022 года, выразил сожаление о своём решении уехать. Он констатировал потерю профессиональных перспектив — отсутствие высокооплачиваемой работы на телевидении, ранее позволявшей приобретать недвижимость в престижных районах Москвы и загородные дома. Также он отметил утрату социальных связей, привычной среды и возможности свободной концертной деятельности.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

