Ну и на кой мы уехали? Почему беглые Божена Рынска, Долин, Гребенщиков и Шац страдают за границей

Божена Рынска: выбралась с «быдляцкого днища» и проиграла

Скандалистке Божене Рынской не понравилось жить за рубежом. Фото © ТАСС / Антон Белицкий

— Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла. Жизнь в Москве в 100 раз лучше и удобнее, — заявила живущая сейчас в Прибалтике Божена Рынска.

Забавно, что ещё в прошлом году, приехав на ПМЖ в Латвию, бывшая журналистка имела совершенно другую точку зрения.

— Русский мир — это быдляцкое днище. Мне курьеры – неграждане Латвии возили мои вещи, которые я не успела перевозчицкой компанией отправить, это животные. Они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, они вне морали — животные! — рассказывала светская львица сразу по приезде в Ригу.

С началом спецоперации России на Украине скандалистка вместе с дочерью сбежала в Израиль, чьим паспортом обзавелась ещё в 2019 году. Перед отъездом Рынска устроила большую распродажу своего российского имущества.

Она продала подаренную покойным мужем квартиру в Трёхпрудном переулке, что в двух кварталах от Патриарших прудов. Новому владельцу она досталась заметно ниже рынка, всего за 52 млн рублей. Через соцсети избавилась от брендовой одежды, сумочек и даже обручального кольца Tiffany.

По идее, вырученных средств должно было хватить, чтобы встретить безбедную старость, тем более что парой лет ранее по суду она получила от семьи покончившего самоубийством супруга 3 млн долларов. Однако в Израиле у Рынски всё пошло наперекосяк.

— Я терпеть не могу Израиль. Я всё там не приемлю: отношение к жизни, беспардонность, неумение держать дистанцию, хамство, неопрятность, отношение к людям, необязательность и дикое раздолбайство, — сетовала беглянка.

В итоге пришлось поменять тёплое Средиземное море на холодное Балтийское. А там вскоре дело дошло и до продажи собственных ёлочных игрушек. Одинокая 50-летняя Божена Рынска, в России крутившая романы с «сильными мира сего», сегодня известна публике разве что слезливыми постами об ужасах эмиграции.

Борис Гребенщиков*: от «кошек на сердце» до полицейских «предъяв»

Иноагент Борис Гребенщиков страдает в эмиграции. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

— Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск. Хочется (в Россию. — Прим. Life.ru), хочется очень, мы скучаем по ним, — неожиданно заявил некогда блистательный рок-музыкант Борис Гребенщиков*.

Поддержавший Украину после начала СВО Гребенщиков* ещё с 2020 года живёт в Лондоне. Уехал, разумеется, по идеологическим соображениям, потому что Запад — это, так сказать, «свободный мир». Стремления артиста ярко проявились ещё при Советском Союзе, когда он уезжал покорять Америку. Правда, вернулся ни с чем. Уже тогда было понятно, что русская сцена для западного обывателя интересна разве что в качестве экзотической диковинки — не больше.

За три проведённых в Великобритании года в голове лидера БГ, похоже, даже что-то изменилось — в 2023 году он неожиданно раскритиковал местный истеблишмент за их попытки отменить в стране русскую культуру.

Впрочем, в России в осознание рокером реалий не поверили: несмотря на то что Гребенщиков* признался, что скучает по родине, домой он не собирается, потому что выступать ему здесь «никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить».

При этом жизнь музыканта на чужбине становится всё горше — концерты отменяются всё чаще. В качестве причины организаторы обычно называют плохое самочувствие исполнителя, но, возможно, дело также в отсутствии массового зрителя — современной молодёжи дедушка русского рока не так понятен, как та же Монеточка*, а люди постарше обычно разделяют политику России, и современный БГ* для них теперь чужд идеологически.

Михаил Шац*: комик уехал, Россия осталась

Беглый комик-иноагент Шац жалеет об отъезде. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Ну и на хрена мы уехали? Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем, — недавно прозрел комик и российский шоумен Михаил Шац*.

Переживший 24 февраля 2022 года «абсолютный ужас и кошмар» и осознавший, что в этот момент «жизнь окончательно рухнула», Шац* собрал пожитки и уехал в Израиль.

С тех пор на исторической родине бывшая звезда экрана борется за выживание, по его же словам, каждый день. Здесь нет высокооплачиваемой работы на телевидении, которая позволяла Шацу* покупать недвижимость в Москве, на Патриках, за 100+ млн рублей, загородные дома в Подмосковье и Ленинградской области.

Здесь нет друзей, родных, питерских лесов и уютного деревянного дома, в котором с ними можно проводить застолья. Оказалось, что больше нельзя приезжать в другие страны по туристической визе и проводить там, не платя налоги, концерты для своих — именно за это в марте 2023 года комика депортировали с острова Бали.

Всё, что можно, — жить в поездах, самолётах и гостиницах, надеясь, что в каком-то очередном городе Европы концерт не отменится из-за непроданных билетов. Основные площадки выступлений — кабаки и небольшие стендап-клубы на сотню мест. Похоже, у комика даже нет лишних денег поддерживать свой собственный сайт в Интернете — афиша его гастролей там не обновлялась с 2022 года.

Занятно, что кипучую активность шоумен объясняет не нуждой в деньгах, а якобы желанием сбежать от ностальгии. Впрочем, судя по яркой цитате о последствиях решения уехать из России, Михаил Шац*, мягко говоря, лукавит.

Антон Долин*: путь из «матрицы» в горькое забытье

Сбежавший иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

— Самое ужасное для нас, что жизнь в России продолжается без нас и никто не заметил нашего отсутствия в ней, — в отличие от большинства собратьев-иноагентов, оплакивающих свои космические заработки в России, Антон Долин*, кажется, больше всего боится, что на бывшей родине его скоро забудут, а на Западе деятельность кинокритика окажется никому не нужна.

49-летний Долин* стал известен российской публике благодаря своим рецензиям на продукцию мировой киноиндустрии. Он сотрудничал едва ли не со всеми федеральными изданиями, работал на ряде радиостанций. За свои исследовательские работы дважды становился лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Однако образованность не помешала ему на протяжении последних как минимум 15 лет всё глубже скатываться в откровенную русофобию. Долин* поддерживал Навального**, выступал в защиту ЛГБТ***-сообщества, в 2014 году выступил за переворот на Украине и против присоединения Крыма. В 2020 году на выборах президента Белоруссии болел за переворот в Минске. В 2022 году осудил СВО и даже договорился до того, что Россия — это «матрица», а граждане страны — её «кормовой скот».

Как и многие другие иноагенты, Долин* оказался в Прибалтике — в латвийской Риге. В поисках заработка недавно он решился ездить с лекциями по миру и, чтобы не быть «плохим русским», в этом году получил гражданство Молдовы.

В последнее время беглые селебы охотно приобретают гражданство этой республики — несмотря на то, что одна из беднейших стран Европы даже не входит в Евросоюз, её паспорт позволяет без дискриминации ездить по Западу. При этом до 1 октября этого года получить его было просто и дёшево. Не нужно было сдавать экзамены по румынскому языку и на знание конституции государства, а кроме того, заветный документ обходился всего в 100 тыс. евро на человека, что гораздо дешевле любой страны ЕС.

* Внесён в список иноагентов. ** Внесён в реестр террористов и экстремистов. ***Верховный суд России признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

