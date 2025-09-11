Материнское сердце или ипотека прижала? Зачем Ксения Раппопорт срочно примчалась к Аглае Тарасовой Оглавление Вызволить любой ценой Ипотека, которую нечем платить Карьера в Италии и паспорт Израиля Вилла в Италии и 200 квадратов в центре Москвы: чем владеет Ксения Раппопорт Актрисе Аглае Тарасовой сейчас не позавидуешь: из-за обвинений в контрабанде наркотиков она одним махом лишила себя успешной актёрской карьеры и, возможно, свободы. Теперь к ней на помощь из-за границы прилетела мать — Ксения Раппопорт. Где и как она живёт? 11 сентября, 15:20 Актриса Ксения Раппопорт бросила всё и приехала вытаскивать Аглаю Тарасову из череды проблем. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Вызволить любой ценой

Поддержать актрису Аглаю Тарасову, которая недавно попалась с запрещёнными веществами в аэропорту Домодедово, приехала мать — известная актриса Ксения Раппопорт. На пороге дома дочери она появилась спустя четыре дня после заседания суда, избравшего меру пресечения фигурантке уголовного дела. В квартире Раппопорт провела около трёх часов, и после этого папарацци засняли её выбежавшую из подъезда и вскочившую в отъезжающий чёрный мерседес.

Ипотека, которую нечем платить

У дочери дела действительно плохи: помимо грозящих ей 7 лет заключения по первой части статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), Аглая Тарасова, скорее всего, вплотную подошла к краху своей артистической карьеры. Например, уже известно, что её сняли со съёмок продолжения приключений «Холопа». В главной роли вместе с Павлом Прилучным будет сниматься Кристина Асмус.

Если предложения о съёмках прекратятся, звезда «Интернов» лишится заработка и не сможет оплачивать купленную за 125 млн рублей в ипотеку квартиру на Малой Никитской улице. В СМИ появилась информация, что каждый месяц актриса за неё отстёгивает по миллиону рублей.

Ещё на иждивении у Тарасовой, если верить словам артистки в суде, когда она просила не отправлять её под арест, пожилые и тяжелобольные бабушка и дедушка. Насколько хватит на дальнейшую жизнь с ипотекой и родственниками-иждивенцами заработанных за свою карьеру средств, вопрос открытый.

Карьера в Италии и паспорт Израиля

Скорее всего, встреча Раппопорт с Тарасовой была не единственной, и прилетевшая в Москву мать с высокой долей вероятности будет пытаться каким-то образом повлиять на дальнейшую судьбу дочери с помощью своих старых связей.

Насколько это у неё получится, тоже неясно. В последние годы Ксения Раппопорт на публике появлялась редко. Весной 2022 года она выступала с критикой СВО и оказалась в числе подписантов открытого письма к руководству страны с требованием прекратить боевые действия.

После этого актриса ожидаемо перестала сниматься в фильмах и сериалах отечественных режиссёров и, кажется, просто уехала из России, ведь в последние годы она активно строила карьеру в Италии. Там она не только снимается в кино, но и выступает в качестве ведущей больших культурных мероприятий — в 2008 году вела даже Венецианский кинофестиваль. Кроме того, актриса часто бывает в Израиле — у неё есть паспорт страны, а ещё она приезжает туда на гастроли.

Вилла в Италии и 200 квадратов в центре Москвы: чем владеет Ксения Раппопорт

Ряд СМИ сообщали, что у Раппопорт в Италии имеется вилла на берегу моря, которую актрисе якобы подарил один из её то ли бывших, то ли нынешних спутников. Недвижимость вроде бы расположена в небольшом городке Сан-Феличе-Чирчео. Life.ru сумел достоверно выяснить, что Ксения Раппопорт имеет итальянский ИНН и там платит налоги.

О родине Раппопорт вспоминает эпизодически, время от времени она ненадолго приезжает в страну по разным делам — один из последних визитов, например, был в июне этого года. Похоже, актриса продолжает зарабатывать в России — в реестрах она числится как ИП со сферой деятельности в области исполнительских искусств.

Кроме прочего, у Ксении Раппопорт здесь же остаётся недвижимость. Как выяснил Life.ru, в одном из арбатских переулков — Староконюшенном — находится квартира площадью около 200 квадратов и рыночной стоимостью около 200 млн рублей. Это недавнее приобретение актрисы в Москве. Здесь же, кстати, какое-то время официально регистрировалась и дочь — Аглая Тарасова.

Есть ещё и родительский дом — квартира, где выросла Раппопорт. Она находится в самом центре Питера — у метро «Площадь Восстания», на 3-й Советской улице. Это в шаге от Невского проспекта. Площадь жилья — почти 108 квадратных метров. При рыночной стоимости квадрата в этом доме 320 тысяч рублей жиплощадь потянет на 35 млн.

Автомобили на Раппопорт сейчас, кажется, не зарегистрированы, и это, в общем, понятно — учитывая жизнь за границей, владеть ими ей здесь незачем.

