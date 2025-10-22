Заработок топовых российских блогеров в Telegram упал почти на 20%

Доходы топ-блогеров в Telegram за три квартала 2025 года снизились почти на 20% — со 144 до 119 млн рублей. Причина — замедление роста рекламного рынка и более избирательный подход брендов: число интеграций упало на 29%, компании больше не покупают размещения «по инерции». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Дополнительный фактор — неопределённость статуса мессенджера в РФ. В августе Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, назвав их каналами для мошенничества и вовлечения граждан в противоправную деятельность. Хотя ведомство заявляло, что полного блокирования сервисов не планируется, в сети продолжают циркулировать слухи о возможных новых мерах, что усиливает осторожность бизнеса.

По оценке АБА, рынок проходит этап перестройки: бренды тестируют альтернативные платформы и форматы. Ожидается, что общий рекламный оборот у топ-блогеров может прибавить 3–5% за счёт роста цен на размещение, однако число интеграций, вероятно, продолжит снижаться.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджеров Telegram и WhatsApp в России была частично ограничена для противодействия преступности. Правоохранители указывают, что именно оттуда приходит больше всего жалоб на мошенников.