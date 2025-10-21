Впервые в России блогера оштрафовали за рекламу в Instagram*

Впервые в России блогера оштрафовали за публикацию рекламного материала в Instagram*. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Видеоролик блогерши с обозором краснодарского отеля. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tutushkinaevg

Сообщается, что штраф в 30 тысяч рублей был выписан краснодарскому юристу Евгении Тутушкиной за пост о местном отеле. Видеоролик был размещён в её аккаунте ещё в июле 2025 года — до вступления в силу закона о запрете рекламы в таких соцсетях.

Тутушкина считает штраф незаконным и намерена оспаривать его в суде. По словам юриста Дарины Лисецкой, в большинстве случаев жалобы на блогеров подают подписчики или коллеги, и теперь, вероятно, подобные дела будут появляться регулярно.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее утвердил закон, запрещающий размещать рекламу на платформах, связанных с экстремистскими или нежелательными организациями. Нарушителям грозят санкции по статье 14.3 КоАП: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.