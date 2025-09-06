Хасбик махнул рукой на блогерство и ушёл в малый бизнес после введения запрета на рекламу

После введения закона о запрете рекламы в экстремистских соцсетях популярный блогер Хасбик полностью прекратил свою деятельность в Интернете и сосредоточился на предпринимательстве. Как пишет Mash, из-за новых ограничений его ежемесячные доходы сократились на сумму до 10 миллионов рублей.

Первый бизнес-проект экс-блогера связан с автомобильной сферой. На данный момент он приобрёл два бокса, предназначенных для организации мойки и автосервиса, и в настоящее время ведёт набор сотрудников с обещанием заработной платы от 70 тысяч рублей.

Вторым направлением его деятельности стало строительство. Новичок в предпринимательстве намерен стать одним из застройщиков Махачкалы и уже изучает потенциально выгодные варианты для инвестиций. Примечательно, что в этой сфере в городе уже успешно работает действующий чемпион UFC Ислам Махачев.

Несмотря на плотный график, Хасбик продолжает поддерживать общение с Махачевым и другими бойцами лиги, хотя и делает это значительно реже, чем раньше.