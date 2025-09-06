Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 18:15

Хасбик махнул рукой на блогерство и ушёл в малый бизнес после введения запрета на рекламу

Хасбик начал вести бизнес в Дагестане после запрета рекламы в соцсетях

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

После введения закона о запрете рекламы в экстремистских соцсетях популярный блогер Хасбик полностью прекратил свою деятельность в Интернете и сосредоточился на предпринимательстве. Как пишет Mash, из-за новых ограничений его ежемесячные доходы сократились на сумму до 10 миллионов рублей.

Первый бизнес-проект экс-блогера связан с автомобильной сферой. На данный момент он приобрёл два бокса, предназначенных для организации мойки и автосервиса, и в настоящее время ведёт набор сотрудников с обещанием заработной платы от 70 тысяч рублей.

Вторым направлением его деятельности стало строительство. Новичок в предпринимательстве намерен стать одним из застройщиков Махачкалы и уже изучает потенциально выгодные варианты для инвестиций. Примечательно, что в этой сфере в городе уже успешно работает действующий чемпион UFC Ислам Махачев.

Несмотря на плотный график, Хасбик продолжает поддерживать общение с Махачевым и другими бойцами лиги, хотя и делает это значительно реже, чем раньше.

Напомним, глава государства Владимир Путин утвердил закон, запрещающий размещать рекламу на платформах, связанных с экстремистскими или нежелательными организациями. Нарушителям грозят санкции по статье 14.3 КоАП: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей.

Александра Мышляева
