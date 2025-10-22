Сектор Газа
22 октября, 10:40

РКН частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам

Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Роскомнадзор частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в рамках противодействия преступности. Так в РКН объяснили сбои в работе платформ на юге России, о которых сообщалось накануне.

Там объяснили, что именно на эти мессенджеры, по данным правоохранителей и многочисленных обращений граждан, приходится больше всего случаев мошенничества, вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В РКН добавили, что владельцы мессенджеров игнорировали неоднократно направлявшиеся им требования о принятии мер противодействия.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В России зафиксирован масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp
А накануне в Роскомнадзоре уточнили, что не снимали ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram. Таким образом ведомство прокомментировало сообщения о случаях восстановлении работы голосовых вызовов в мессенджерах.

Александра Вишнякова
