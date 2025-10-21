В РКН заявили, что не отменяли ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp

В Роскомнадзоре заявили, что никаких решений о снятии ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram не принималось. Таким образом ведомство прокомментировало появившиеся сообщения о внезапном восстановлении работы голосовых вызовов в мессенджерах.

«Решений об отмене ограничений не принималось», — заявили в РКН.

Ранее сообщалось, что российские пользователи обнаружили частичное восстановление аудио- и видеозвонков в Telegram и WhatsApp без использования VPN-сервисов. Эти функции работают только при выполнении определённых условий.