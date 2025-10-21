Звонки в Telegram и WhatsApp начали частично работать, но есть нюанс

Российские пользователи обнаружили частичное восстановление аудио- и видеозвонков в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp без использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ключевая особенность нового режима работы — возможность установления соединения только при совпадении операторов связи обоих абонентов. При различных операторах связи соединение остаётся затруднённым.

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Примечательно, что попытки обойти блокировку с помощью VPN в Ростове-на-Дону оказались безуспешными, тогда как в Махачкале и Пятигорске, по сведениям агентства, VPN-сервисы позволили восстановить соединение.