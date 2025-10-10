У западных пользователей Telegram появилась плашка «Конец свободного интернета»

Пользователи мессенджера Telegram из западных стран получили в приложении плашку с текстом «Конец свободного интернета». Значок играет роль некой гиперссылки, если на него нажать, то человека автоматически перебросит на пост создателя платформы Павла Дурова.

В своём посте предприниматель написал, что ему исполняется 41 год, однако это не вызывает у него радости. Он плавно перешёл к главной теме своего обращения, говоря о нарастающей цензуре в глобальной сети. Некогда «свободные» страны теперь активно внедряют антиутопические меры. Например, цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе. Подобные уведомления пришли владельцам сим-карт в Италии, Франции, Польше, Чехии и Венгрии.

«У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля», — написал Дуров.

Основатель Telegram привёл конкретные примеры ограничений в разных странах. По его словам, в Германии преследуют тех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете, а в Великобритании тысячи людей получают тюремные сроки за публикации в социальной сети Х. Он также упомянул, что во Франции ведётся уголовное преследование против лидеров технологических компаний, защищающих приватность и свободу.

Дуров выразил убеждение, что мрачный антиутопический мир стремительно надвигается, пока общество бездействует. Он подчеркнул, что современное поколение рискует войти в историю как последнее, обладавшее свободами, но позволившее их отнять. Основатель мессенджера заключил, что, предав наследие предков, человечество встало на путь морального, интеллектуального, экономического и в конечном счёте биологического самоуничтожения.

