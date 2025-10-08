Студентка из ЛНР попросила Дурова заблокировать ссылки на сайт «Миротворец»*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
16-летняя студентка из Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова направила обращение основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой заблокировать в мессенджере ссылки на украинский сайт «Миротворец»*. По её словам, она хочет, чтобы предприниматель удалил посты и каналы, продвигающие этот признанный экстремистским ресурс.
«Уважаемый Павел Валерьевич, <…> я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока «Миротворец»* доступен, дети под угрозой», — приводит 360.ru слова из обращения студентки.
По её словам, несмотря на требования ООН о защите прав несовершеннолетних, в 2021 году платформа «Миротворец»* обнародовала персональную информацию учащейся. Девушка указала на этот факт, подчеркнув, что после данной публикации она и её близкие начали получать угрозы.
А ранее Life.ru писал, что на Украине сочли угрозой двухлетних и трёхлетних детей и внесли их в базу «Миротворца»*. В анкетах им приписали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение госграницы». Позднее в базу сайта попали ещё российских 13 детей.
*Сайт признан экстремистским и запрещён в России.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.