Студентка из ЛНР попросила Дурова заблокировать ссылки на сайт «Миротворец»*

16-летняя студентка из Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова направила обращение основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой заблокировать в мессенджере ссылки на украинский сайт «Миротворец»*. По её словам, она хочет, чтобы предприниматель удалил посты и каналы, продвигающие этот признанный экстремистским ресурс.

«Уважаемый Павел Валерьевич, <…> я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока «Миротворец»* доступен, дети под угрозой», — приводит 360.ru слова из обращения студентки.

По её словам, несмотря на требования ООН о защите прав несовершеннолетних, в 2021 году платформа «Миротворец»* обнародовала персональную информацию учащейся. Девушка указала на этот факт, подчеркнув, что после данной публикации она и её близкие начали получать угрозы.

*Сайт признан экстремистским и запрещён в России.