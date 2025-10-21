Сектор Газа
21 октября, 13:38

Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России

Обложка © Life.ru

Во вторник днём на юге России, включая Ростов-на-Дону, зафиксирован массовый отказ мессенджеров Telegram и WhatsApp. Корреспонденты РИА «Новости» отмечают, что в Ростове-на-Дону эта проблема сохранялась даже при использовании стационарного (проводного) подключения.

В Краснодарском крае наблюдались серьезные перебои, при этом работоспособность мобильного интернета варьировалась в зависимости от конкретного оператора. Примечательно, что попытки обойти блокировку с помощью VPN в Ростове-на-Дону оказались безуспешными, тогда как в Махачкале и Пятигорске, по сведениям агентства, VPN-сервисы позволили восстановить соединение. При этом Крым каких-либо нарушений в работе указанных платформ не зафиксировал.

Сбой на серверах Amazon нарушил работу Duolingo, Zoom и Snapchat

Днём ранее мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, в результате которого пользователи потеряли возможность обмениваться сообщениями и медиафайлами. В мессенджере перестали открываться чаты, отправляться текстовые сообщения, а также загружаться изображения и видеозаписи.

