Сбой на серверах Amazon нарушил работу Duolingo, Zoom и Snapchat

Сервер Amazon столкнулся с проблемами, которые привели к приостановке работы Duolingo, Zoom, Perplexity, Snapchat и других сайтов и приложений. Об этом пишет BBC. Сейчас специалисты пытаются устранить неполадки и найти причину случившегося.

«Наблюдается увеличение частоты ошибок и задержек в работе нескольких сервисов AWS», — сообщает издание со ссылкой на Amazon Web Services.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перечень ресурсов, которые доступны в России во время введения ограничений на работу мобильного интернета, решено обновлять каждую неделю.