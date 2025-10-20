Сектор Газа
20 октября, 10:05

Сбой на серверах Amazon нарушил работу Duolingo, Zoom и Snapchat

Обложка © Freepik

Сервер Amazon столкнулся с проблемами, которые привели к приостановке работы Duolingo, Zoom, Perplexity, Snapchat и других сайтов и приложений. Об этом пишет BBC. Сейчас специалисты пытаются устранить неполадки и найти причину случившегося.

«Наблюдается увеличение частоты ошибок и задержек в работе нескольких сервисов AWS», — сообщает издание со ссылкой на Amazon Web Services.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перечень ресурсов, которые доступны в России во время введения ограничений на работу мобильного интернета, решено обновлять каждую неделю.

