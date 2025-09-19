Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 05:54

Стало известно, как часто будут обновлять «‎белый список» сайтов, которые работают в офлайне

Список доступных при ограничениях интернет-ресурсов решено обновлять еженедельно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iDEAR Replay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iDEAR Replay

Перечень ресурсов, которые доступны в России во время введения ограничений на работу мобильного интернета, решено обновлять каждую неделю. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе общения с журналистами в кулуарах форума Kazan Digital Week.

«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться», — уточнил Шадаев, отметив, что перечни работающих в офлайне сайтов составляются на основе рейтинга наиболее популярных в стране интернет-ресурсов.

Сайты СМИ, банков и аптек будут доступны во время ограничений мобильного интернета
Сайты СМИ, банков и аптек будут доступны во время ограничений мобильного интернета

Ранее Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Минцифры РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar