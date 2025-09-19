Стало известно, как часто будут обновлять «‎белый список» сайтов, которые работают в офлайне

Перечень ресурсов, которые доступны в России во время введения ограничений на работу мобильного интернета, решено обновлять каждую неделю. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе общения с журналистами в кулуарах форума Kazan Digital Week.

«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться», — уточнил Шадаев, отметив, что перечни работающих в офлайне сайтов составляются на основе рейтинга наиболее популярных в стране интернет-ресурсов.