Стало известно, как часто будут обновлять «белый список» сайтов, которые работают в офлайне
Список доступных при ограничениях интернет-ресурсов решено обновлять еженедельно
Перечень ресурсов, которые доступны в России во время введения ограничений на работу мобильного интернета, решено обновлять каждую неделю. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе общения с журналистами в кулуарах форума Kazan Digital Week.
«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться», — уточнил Шадаев, отметив, что перечни работающих в офлайне сайтов составляются на основе рейтинга наиболее популярных в стране интернет-ресурсов.
Ранее Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.