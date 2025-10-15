10 признаков, что ваш телефон кто-то прослушивает: Как работают киберпреступники

Некоторые советские граждане были «на прослушке». Жучки могли устанавливать в рабочем кабинете, слушать домашний телефон... Но в слежке за людьми в СССР был один успокаивающий фактор. Этим занимался только КГБ. Сейчас прослушать смартфон при должной сноровке может кто угодно. По данным Лаборатории Касперского, в 2023 году россияне чаще всех становились жертвами кибератак. В той же лаборатории рассказывали, что заражение шпионским ПО выросло на 29% в начале 2025 года. По каким признакам можно понять, что вы на прослушке, — расскажем в материале.

Первый очевидный признак прослушки

Признаки прослушки телефона — эхо, шумы и щелчки на линии. А ещё — задержка голоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Самый очевидный признак того, что вас прослушивают, — это посторонние шумы и помехи при разговоре по телефону. Если вы вызываете абонента, слышите его, но голос отстаёт и появляется непонятное эхо. Щелчки, шумы — туда же. Когда они появляются только при звонках одному собеседнику, это почти стопроцентная прослушка. Если раньше связь была идеальной, а теперь проблемы, тоже стоит насторожиться.

Второй очевидный признак прослушки

Когда вы замечаете на телефоне незнакомые приложения, которые вы не устанавливали, стоит пойти в сервисный центр, отформатировать ваш девайс или вовсе от него избавиться. Смартфон не должен так себя вести. Установка любых приложений должна проводиться под контролем пользователя. Если телефон «чудит», на нём точно шпионское ПО.

Третий очевидный признак прослушки

Если ваш телефон прослушивают, он включает микрофон. Иногда вы можете это заметить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё один очевидный признак — индикатор работы микрофона или камеры. Некоторые смартфоны показывают соответствующие значки на экране, в некоторые вшиты специальные «фонарики», которые горят на корпусе. Если такой «фонарик» загорелся без вашего ведома, значит, кто-то включил микрофон и слушает вас. Или камеру — тогда не только слушает, но и снимает.

Четвёртый очевидный признак прослушки

Такое встречается относительно редко, но подозрительные СМС-сообщения — это серьёзно. Если вам стали приходить коды с «левых» сайтов или странные наборы букв и цифр, стоит заменить сим-карту. Дело в том, что иногда киберпреступники управляют своими вредоносными программами при помощи простых СМС-сообщений. А ещё вы могли стать жертвой сложной схемы, при которой преступники скомпрометировали кибербезопасность вашего оператора связи. Как правило, с крупными операторами такого не происходит.

Пятый очевидный признак прослушки

Последний очевидный признак прослушки — это снова самостоятельное поведение телефона. Если он включается, выключается или перезагружается без вашего ведома, стоит насторожиться. В этом случае смартфон мог попытаться переустановить или обновить шпионскую программу, пока вы не видели. Постарайтесь выяснить, в чём проблема, и почистить его.

Первый неочевидный признак прослушки

Признаки прослушки телефона: он стал работать медленнее, потреблять больше энергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Это уже не так очевидно, как предыдущие пять признаков, но тоже важно. Смартфон начал тормозить. Причины могут быть разные — возможно, в нём меньше памяти, чем написали на коробке. Тогда стоит узнать, что делать в случае обмана, в интернет-магазине. Возможно, ваши приложения «прожорливы», особенно это характерно для сервисов доставки или приложений маркетплейсов. Но замедление работы телефона может указывать ещё и на то, что параллельно с «белыми» программами на нём работает шпионская малварь.

Второй неочевидный признак прослушки

Каждый смартфон анализирует количество интернет-трафика, который через него проходит. Начните проверять этот момент. Порой подслушивающие шпионские программы можно определить по внезапному росту количества переданных по Сети данных. Тут всё просто: если программа постоянно вас прослушивает, она передаёт аудиофайлы по Сети, а 24 часа аудио в формате MP3 весят от 138 мегабайт и выше. Чем сложнее запись, тем она «тяжелее».

Третий неочевидный признак прослушки

Много переданного трафика, быстрая разрядка — не самые очевидные признаки слежки за смартфоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Когда телефон разряжается, это полбеды. Когда телефон разряжается быстро — это уже полноценная беда. Не только потому, что теперь надо везде ходить с портативным аккумулятором. Быстрая разрядка может свидетельствовать о шпионском ПО на вашем смартфоне. Принцип действия тот же, что и с интернет-трафиком. Пока шпионская программа работает, она потребляет энергию. Если вы не играли в игры и не смотрели видео, а телефон всё равно потерял 30 или даже 50 процентов заряда, пора насторожиться.

Четвёртый неочевидный признак прослушки

Перегрев телефона может напугать не только владельцев старых «самсунгов». Скорее всего, смартфон не взорвётся, но греться в состоянии покоя он может как раз из-за прослушивающих программ. Если заметили, что после спокойного пребывания на прикроватном столике он стал горячее, чем тогда, когда вы его туда положили, поищите странные приложения.

Пятый неочевидный признак прослушки

Обратите внимание на устройства поблизости. Если колонки, радиоприёмник или домашний телефон стали вести себя странно, это может быть признаком «подковёрной» передачи данных. Конечно, старые колонки могут выдавать характерные помехи перед тем, как до вас дозвонятся по мобильной связи. Но если вы от колонок или радио далеко, а помехи всё равно идут, то есть риск заражения шпионским ПО.

Методы защиты от шпионских приложений

Приложения для прослушки боятся этого как огня! Просто следите за своим телефоном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kanlaya wanon

Если вы заподозрили прослушку собственного смартфона, первым делом пройдите по этому пути: «Настройки → Приложения → Все приложения». Затем удалите программы, которые показались подозрительными. После этого можно установить антивирус. Если ничего не помогает, сбросьте телефон к заводским настройкам. Перед этим сохраните все важные данные, они будут удалены с телефона безвозвратно! Нелишним будет и проверка сим-карты. Обратитесь в офис оператора связи с паспортом и спросите, не был ли сделан дубликат вашей симки. Если ничего не помогло, нужно менять телефон.

Как киберпреступники за нами следят

Киберпреступники для слежки могут использовать разные программы. Их называют Stalkerware или Spyware. Фото © «Шедеврум»

Для слежки за людьми киберпреступники могут устанавливать разные типы шпионских программ. Современные приложения, которые имеют функцию прослушки, подразделяются на два типа, Spyware и Stalkerware. Первое — шпионское ПО, второе — ПО для сталкеров. Spyware более традиционное, используется для кражи данных. Например, для похищения паролей от банковских аккаунтов. Примеры — Pegasus, FinSpy или DarkHotel. «Пегасус», кстати, заражает «условно безопасные» устройства Apple.

Но Stalkerware в чём-то даже хуже. Оно устанавливалось на смартфоны близкими, чтобы в реальном времени следить за пользователями. Например, ревнивыми мужьями на телефоны жён и наоборот. Примеры — Copy9 и MxSpy. А хуже всего — принципиально новые типы следящего ПО, которые могут быть предустановлены на смартфон при его производстве. Отечественные специалисты нашли даже такие, в 2025 году это вредоносные программы Triada и Dwphon. Они переживут сброс телефона к заводским настройкам.