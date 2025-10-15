Самая недооценённая осенняя ягода: Полезные свойства рябины, удивительные факты и рецепты
В народной медицине рябина используется как минимум от семи болезней, в доказательной её чтут как источник витаминов и микроэлементов. Наши предки наделяли это дерево магическими свойствами. Всё о рябине — на Life.ru.
Рябина осенью никого не удивляет. Рябина зимой — тоже. Эта ягода очень неприхотлива. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Timmary
Когда начинаются первые заморозки и осень окончательно вступает в свои права, появляется она — рябина. Лучший друг Пушкина, Пётр Вяземский, посвящал ей свои стихи. И не просто абстрактной рябине — у него было вполне конкретное любимое дерево. В стихотворениях «Рябина» и «Вевейская рябина» поэт упоминает «русский виноград» из швейцарского курортного города Веве. Вяземский был весьма удивлён тем, что такое дерево растёт в Швейцарии. Поэтому он вернулся на курорт и отыскал ту самую рябину. В материале расскажем, чем полезен «русский виноград».
Что такое рябина на самом деле
Рябина — это ягода. Данное утверждение верно лишь отчасти. В народной традиции, так уж и быть, ягода. Фото © Freepik
По-латыни этот вид называется Sorbus. Мы большую часть жизни считаем, что рябина — это ягода. На самом деле — не совсем. Рябина принадлежит к семейству розовых, что роднит её с кустами розы. Но ягоды растут не на кустах, а на деревьях, пусть и невысоких. Это роднит рябину ещё с одним представителем семейства розовых — яблоней. И плоды у рябины соответствующие. Биологически они являются яблоками, а не ягодами. Но так как плоды рябины всё равно маленькие и растут вместе на одной ветке, в народе их прозвали ягодами.
Как и в каких условиях растёт рябина
Рябина, как мы могли понять по отзывам поэта Вяземского, растёт практически везде. Больше всего «русский виноград» любит просторы нашей необъятной Родины. Дерево растёт в лесах и лесостепях европейской части России, в Сибири, на Урале, в Крыму, на Кавказе, на Дальнем Востоке... Выживает в хвойных лесах, в горах, на глинистой почве, некоторые разновидности плодоносят даже в тундре. Цветёт рябина в мае – июле, а собирать плоды можно с августа по сентябрь в более южных регионах и в октябре – ноябре в северных. Собирать плоды можно до и после первых заморозков.
Какой бывает рябина — не только красноплодной и черноплодной
Компот из черноплодной рябины считается более вкусным, чем компот из красноплодной рябины. Фото © Wikipedia / Мригаширша
Рябина делится на два подвида — красноплодную и черноплодную. Всё понятно уже по названиям: у красноплодной красные ягоды, у черноплодной — потемнее. Но на самом деле настоящей чистокровной рябиной является лишь красноплодная. Чёрноплодной рябиной часто называют совсем другое растение, аронию. Это вообще кустарник, и растёт он на скалах Северной Америки. Когда российский и советский генетик Иван Мичурин скрестил русскую рябину с аронией, получилась черноплодная рябина, также известная как арония Мичурина. Но это не единственный подтип рябины
Есть ещё такие:
- Рябина глоговина. Прямо как русская рябина, но менее выносливая. Она растёт в Африке и на юге Европы.
- Рябина домашняя. Одомашненный вид «русского винограда» с большими плодами.
- Рябина горная. Красноплодное растение, которое растёт в Америке, но это не арония, а именно Sorbus.
- Рябина бузинолистная. Растёт на Дальнем Востоке и на Сахалине, на Командорских островах может выжить даже в условиях тундры.
Когда лучше собирать рябину
Рябину можно собирать, как только та созреет. Обычно с августа по сентябрь — в более южных регионах и с октября по ноябрь — в регионах северных. Есть небольшой нюанс, связанный со сбором рябины. Если вы хотите сохранить максимум витаминов в ягоде — собирайте до первых заморозков. Если вас интересуют кулинарные свойства плода, то есть сладость, постарайтесь найти рябину уже после холодов. Домашняя рябина содержит много сахара по сравнению с другой рябиной, поэтому её данное правило не касается. Но и дикую рябину, собранную до похолодания, можно заморозить дома. Тогда парасорбиновая кислота в ягоде разрушится — и она станет слаще.
Применение рябины в народной медицине: полезные свойства
Народная медицина давно любит и красноплодную, и черноплодную рябину. Она помогает от многих симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
В народной медицине рябина нашла широкое применение. Её стараются употреблять при авитаминозах, проблемах с печенью и желудочно-кишечным трактом, в случае цинги, как вяжущее и кровоостанавливающее средство... Настои рябины могут снизить давление, укрепить сосуды, снизить уровень холестерина, оказать мочегонное и желчегонное действие на организм. В доказательной медицине рябина не используется.
Кому нельзя рябину — даже лёгкий настой
Несмотря на свою репутацию «кладовой здоровья», рябину не стоит применять в лечебных целях, если вы не проконсультировались перед этим с обычным врачом. Шаман или бабка-травница тут не подходят. Кроме того, рябину запрещено употреблять людям:
- с низким артериальным давлением;
- с повышенной кислотностью желудка;
- со склонностью к тромбообразованию.
Витамины и микроэлементы в ягодах рябины
Рябина — полезные свойства этой ягоды признаёт и доказательная медицина. Фото © Freepik
В рябине содержится множество полезных для организма витаминов и минералов. Каротина и витамина С там гораздо больше, чем в моркови или в лимонах. А ещё в ягодах рябины есть витамин P, укрепляющий стенки сосудов, важные для нормального обмена веществ витамины группы B и витамин E, который защищает наши клетки от повреждений. Список микроэлементов тоже внушителен: железо, медь, йод, марганец, калий, магний, фтор, молибден... В тех количествах, что содержатся в рябине, они полезны для нашего организма. Бонусом рябина дарит нам органические кислоты, дубильные вещества и сорбит, природный сахарозаменитель.
Рецепты из рябины
Самые популярные рецепты из рябины мы тут перечислить не можем по соображениям этики и морали. Сок рябины в промышленных масштабах стали использовать ликёро-водочные магнаты поздней Российской империи — Николай Шустов и Пётр Смирнов. Зато мы сможем показать совершенно безалкогольные, но невероятно вкусные напитки и сладости из плодов рябины.
Квас из рябины
Рябиновый квас получается вкусным, полезным и ядрёным. Стоит попробовать хотя бы раз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Cherkasova
Из красноплодной рябины в домашних условиях можно приготовить квас. Вот что для этого понадобится:
- 150 граммов красной рябины;
- 2 литра воды;
- 12 столовых ложек сахара;
- 5 граммов живых дрожжей.
Конечно, приготовление кваса требует нескольких шагов. И соблюдения техники безопасности в процессе. Вот что надо сделать, чтобы у вас получился рябиновый квас.
- Вымойте и высушите рябину.
- Выложите плоды в чистую банку и добавьте сахар.
- Налейте в банку 500 миллилитров кипятка, перемешайте, остудите до 25 градусов.
- Добавьте дрожжи и перемешайте, пока не растворятся.
- Накройте банку марлей. Поставьте на два или три дня в тёплое и тёмное место. Там будет происходить брожение.
- Поздравляем! У вас получилась закваска. Перелейте её в большую банку и долейте водой. Перемешайте и оставьте на два дня.
- Процедите квас, перелейте в бутылки, поставьте на сутки в холодильник. Готово!
Желе из рябины
Самые популярные рецепты из рябины — в основном это сладости или напитки. Например, рябиновое желе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / robertsre
Для желе из рябины вам понадобится побольше рябины. Это блюдо подойдёт как взрослым, так и детям. Вот какие ингредиенты нужны:
- 800 граммов рябины;
- 1 литр воды,
- 400 граммов сахара.
Итак, мы собрали вместе ингредиенты — рябину, сахар и воду. Что делать теперь? Пошаговый рецепт рябинового желе.
- Тщательно промойте плоды рябины.
- Залейте плоды так, чтобы вода была вровень с ними.
- Варите на медленном огне около 20 или 30 минут.
- Профильтруйте рябиновую массу через несколько слоёв марли. Отожмите сок, смешайте с сахаром в пропорции «один к одному».
- Быстро доведите сок с сахаром до кипения, варите, пока не перестанет появляться пенка, которую вы должны снимать шумовкой.
- Охладите, разлейте по стерильным банкам, поставьте в холодильник. Через сутки у вас появится рябиновое желе.
Пастила из рябины
Пастила из рябины — как понять, что вы можете превратить ягоду во вкусную и полезную сладость. Фото © Freepik
Из красной рябины в домашних условиях получается прекрасная пастила, не хуже коломенской или белёвской! Для этого понадобится всего лишь:
- 1 килограмм красной рябины;
- 300 миллилитров воды;
- 600 граммов сахара.
Рецепт рябиновой пастилы тоже относительно простой. Смотрите, какие шаги нужно будет пройти, чтобы у вас всё получилось.
- Переложите очищенную и помытую рябину в горшочки. Налейте в каждый по 1 столовой ложке воды, отправьте в духовку на 2 часа при 100 градусах.
- После положите рябину в блендер и измельчите вместе с 300 миллилитрами воды. Потом протрите через сито, чтобы получилось равномерное пюре.
- Такое рябиновое пюре надо варить на медленном огне 40 минут вместе с сахаром, снимая пенку.
- Затем перелейте свой рябиновый «узвар» в противень и держите там, пока не остынет.
- Затем досушите пастилу в силиконовой форме. Весь процесс сушки займёт около двух недель.
Из рябины получаются не только полезные отвары, но и вкусные сладости. Квас, желе и пастила — они получатся особенно сладкими, если выбирать плоды домашней рябины или же собирать ягоды после заморозков. Кстати, рябина пережила самые лютые зимы в истории России из этой подборки Life.ru.
