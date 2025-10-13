Люди замерзали на улицах, мороз -42°C и Чёрное море во льду: Вспоминаем самые лютые зимы в истории России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер напомнил о циклах погодных аномалий и предупредил, что предстоящая зима может стать самой холодной за последние десятилетия. По его словам, раз в десять лет случается холодная зима, а раз в 20 лет — аномально холодная. Он предположил, что скоро на территории от Мурманска до Краснодара могут установиться температуры около -25°С. Звучит угрожающе? Ещё бы! Но если заглянуть в историю, окажется, что наша страна переживала и куда более суровые испытания морозом. Мы решили вспомнить самые лютые зимы России — те, что вошли в летописи и остались в памяти поколений.

Чёрное море покрылось льдом толщиной в два автобуса

Когда в России были рекордные морозы: исторический обзор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Первое упоминание о погодной катастрофе на территории современной России датируется 742 годом. Древнерусский хронологический свод «Русский хронограф» сообщает о том, что «зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 локоть, а снег паде на нем 20 локоть». Переводя с древнерусских единиц измерения на современные, получаем потрясающую картину: Чёрное море сковал лёд толщиной более 13 метров, а сверху навалило снега почти на девять метров! Представить такое даже сложно. Но это ещё не всё. В том же источнике упоминается 785 год, когда лютый мороз держался 120 дней подряд. Четыре месяца непрерывного холода! Как выживали люди в те времена без центрального отопления и тёплой одежды — остаётся только догадываться.

Вода замерзала в воздухе, не долетев до земли

Средневековая Русь тоже знала, что такое настоящий холод. Английский дипломат Джайлс Флетчер, посетивший Москву в конце XVI века при Борисе Годунове, оставил леденящие душу воспоминания о зиме. «В это время морозы бывают так велики, что вода, выливаемая по каплям или струёй, превращается в лёд, не достигнув ещё земли. Когда вы выходите из тёплой комнаты на мороз, дыхание спирает, холодный воздух душит вас», — писал Флетчер в своём произведении «О государстве Российском». Дальше идут совсем уж жуткие подробности: люди замерзали насмерть прямо на рынках и улицах городов, кого-то привозили в города уже окоченевшими прямо в санях, другие теряли уши, носы, пальцы и ноги от обморожений. Вот вам и «добрая старая Русь» из исторических романов!

Генерал Мороз против Наполеона: природа как оружие

Лютые зимы России: какие холода пережила наша страна. Фото © Wikipedia / Адольф Нортен

Самую известную и судьбоносную для нашей истории роль сыграла зима 1812 года. Армия Наполеона, покидавшая сожжённую Москву, столкнулась с настоящим апокалипсисом. Уже в ноябре ударили двадцатиградусные морозы, причём французы оказались совершенно не готовы к таким условиям. Именно тогда родилось знаменитое выражение «генерал Мороз», которое стало символом климатических особенностей России, губительных для европейских армий. Неподготовленные солдаты Наполеона замерзали тысячами, лошади падали от холода, провизия превращалась в камень. Великая армия, завоевавшая пол-Европы, была разгромлена не столько русскими войсками, сколько русской зимой. Конечно, это упрощение, но доля правды в нём огромная!

Эпоха точных наблюдений: XX век морозов и снегопадов

С появлением метеорологических станций и систематических наблюдений картина стала яснее. В декабре 1902 года температура в Москве опустилась ниже -30°C и держалась на этом уровне почти весь месяц. Власти были вынуждены открыть несколько приютов для бездомных, чтобы спасти их от обморожений и смерти. В конце декабря 1907 года термометры не поднимались выше -30°C целую неделю, а на Рождество 1910 года столбик ртути опустился до -37°C. Декабрь 1919 года запомнился москвичам ещё и тем, что из-за обледенения проводов полностью встал городской трамвай и людям пришлось добираться до работы пешком в лютый мороз. Но абсолютный рекорд был установлен 17 января 1940 года: -42,2°C! Тогда к морозам добавились сильнейшие ветры и снегопады, от обморожений страдали тысячи москвичей, а в ряде районов города полностью вымерзли ясени, вязы и орешники.

Арктическое вторжение конца XX века и потепление наших дней

История самых суровых зим в России за всё время наблюдений. Фото © ТАСС / Леонид Доренский

Невероятно холодная погода пришла в столицу на стыке 1978 и 1979 годов, когда арктический воздух хлынул в центр европейской части России, принеся 38-градусные морозы. Тогда полопались трубы с горячей водой, из некоторых районов пришлось эвакуировать жителей многоэтажек, оставшихся без отопления. Настоящий кошмар! В XXI веке на фоне изменения климата зимы стали заметно мягче, но и сейчас случаются серьёзные похолодания. Многие помнят январь и февраль 2006 года, когда температура в Москве падала ниже -25°C. Интересно, что это было практически 20 лет назад — именно такой интервал между аномально холодными зимами и назвал Алексей Миллер. Впрочем, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценивает вероятность подобного прогноза всего в 14%. По его мнению, предстоящая зима, скорее всего, будет на 1–4 градуса теплее климатической нормы.