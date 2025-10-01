Без надежды на передышку: Вспышки магнитных бурь в октябре 2025 будут почти каждый день
Оглавление
Расписание и календарь магнитных бурь на октябрь: какая солнечная активность будет в октябре 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru.
Магнитные бури сегодня — сколько ещё дней в октябре они будут нас преследовать? Обложка © «Шедеврум»
Прямо сейчас на Земле бушует мощнейшая магнитная буря, которая началась внезапно 30 сентября. И это нескоро закончится: до самого 7 октября нас ожидает геомагнитный шторм без перерыва и передышки. В один из дней Землю «накроет» пик этого магнитного урагана. Когда в октябре будет самая сильная магнитная буря? Чего ждать от второго осеннего месяца в целом? И почему октябрь уже сейчас называют самым страшным месяцем за долгое время с точки зрения геомагнитных возмущений на Земле?
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения в гигантском силовом поле земли. Они влияют на мозг, сердце, сосуды и гаджеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Землю окружает гигантское электромагнитное силовое поле. Как известно, планеты обычно состоят из коры, мантии и ядра. Все слои «уложены» друг на друга, наверное, это похоже на шоколадные шарики: сверху хрустящая посыпка, под ней слой шоколада, а внутри — ядро. В шоколадном шарике это обычный орех. Планета — другое дело. Ядро Земли состоит из внешнего и внутреннего слоёв. Внутри — очень твёрдый, очень плотный и горячий сплав железа и никеля. Внешний слой — это жидкость. Тоже из железа и никеля. Как раз внешнее ядро и создаёт геомагнитное поле Земли, поскольку эти два жидких металла взаимодействуют друг с другом. Как именно всё это работает и почему создаёт магнитное поле — неясно. Но Земля не существует в вакууме. Её геомагнитное поле подвергается внешним воздействиям.
Магнитные бури начинаются, когда поток заряженных частиц солнечного ветра достигает нашей планеты, нарушая её хрупкое геомагнитное равновесие. В 2025 году нас, возможно, ждёт пик солнечной активности нынешнего цикла, поэтому «магниток» будет много. Цикл состоит из солнечного максимума и солнечного минимума. В первом случае происходит до 50 магнитных бурь в год, во втором — до двух. А вызывают их корональные дыры, то есть всплеск расплавленной магмы «дырявит» часть Солнца, это событие отправляет в космос солнечный ветер, тот долетает до нашей планеты, и всё — «магнитка».
График магнитных бурь в октябре 2025 по дням
Магнитные бури в октябре по дням. Когда ждать их в 2025 году? Как подготовиться? Магнитные бури — год будет непростой. Инфографика © Life.ru
Октябрь 2025 года ударил по метеочувствительным людям довольно сильно и внезапно. Всё началось, когда не ждали: по прогнозам магнитные бури в сентябре 2025 года не должны были так делать. Но утром 30 сентября всё равно начался неожиданный и сильный геомагнитный шторм. Он продолжается и 1 октября, тут магнитная буря периодически меняется на лёгкие возмущения магнитосферы, прямая трансляция изменений обычно появляется на портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.
Итак, 2 октября нас ждёт умеренная магнитная буря. Такую же прогнозируют на 3, 4, 5 и 7-е числа. А шестого будет полноценный геомагнитный шторм, во время которого надо особенно сильно следить за своим здоровьем. Потом солнечная активность будет спадать — 8-го и 9-го будет слабая буря, 10-го вообще всего лишь лёгкие возмущения, но 11-го слова грянет геомагнитный шторм. Потом, 12-го и 13-го числа, бури будут умеренными. С 14-го по 17 октября — заслуженная передышка, всего лишь возмущения в магнитосфере Земли. А вот 18-го и 19-го начнутся умеренные магнитные бури, сильный удар ждём 20-го числа, затем бури снова станут слабыми. Уже 23, 24 и 27 октября бури станут слабыми. А 28-го и 29-го числа — рай для метеозависимых. Полный штиль. Но на 25, 26, 30 и 31-е прогнозируют слабые магнитные бури.
Магнитные бури в Москве в октябре
Магнитные бури в октябре 2025 в Москве — чем они отличаются от магнитных бурь в Наукане? Фото © Shutterstock / FOTODOM / artistVMG
На октябрь дни магнитных бурь мы выяснили. Но это прогноз, который актуален для всей планеты. «Очень общо и непонятно» — наверное, так бы сказал Никита Хрущёв. Он, как и мы, любил конкретику. Когда ждать магнитных бурь в октябре в Москве? И каких? И чем отличаются московские магнитные бури от геомагнитных возмущений, например, в посёлке Наукане на мысе Дежнёва?
В Москве, как и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Владивостоке и Хабаровске, магнитные бури будут в то же время, что и в общем на планете. Проще сказать, когда их не будет, — это 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28 и 29 октября. Бури займут больше половины месяца, в основном будут слабыми, но четыре серьёзных геомагнитных шторма запланировано, это 1-е число, 6, 11 и 20 октября 2025 года.
В Москве и других крупных городах их пережить сложнее, чем за городом, на природе. Магнитные бури влияют на психику, мозг, сердце и сосуды метеочувствительных людей. А ещё они влияют на гаджеты. Как на спутники ГЛОНАСС, так и на систему связи электровелосипеда с телефоном. Большие города — это просто «сгустки» электричества, рассыпанные по поверхности земли. Неудивительно, что людям по время магнитных бурь там плохо.
Что говорят врачи — как защититься от магнитных бурь в октябре
Магнитные бури в октябре 2025 — как от них защититься? Что советуют врачи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas
У врачей есть определённый консенсус насчёт защиты от магнитных бурь как в октябре, таки в другие сезоны. Хорошая новость в том, что в октябре нет сильной жары, поэтому снижается нагрузка на сосуды. Плохая новость в том, что сезон осенний, и по городу гуляют заболевания типа гриппа, ОРВИ, ковида и прочих, а это нагружает организм в целом. По мнению медицинского сообщества, люди делятся на три основных типа:
1) те, кто вообще не чувствует геомагнитных колебаний;
2) метеочувствительные люди, которые ощущают магнитные бури, но слабо;
3) полноценно метеозависимые люди, которым во время геоштормов показан особый режим.
Первый тип, метеонезависимые счастливчики, могут расслабиться. Те, кто чувствует магнитные бури слабо, должны отнестись к своему здоровью более внимательно. Им не стоит переутомляться, есть тяжёлую пищу и пить алкоголь. А для тех, кто при магнитной буре начинает чувствовать серьёзные симптомы недомогания, следует по максимуму ограничить физические нагрузки, отказаться от кофеина и проконсультироваться с врачом. Особенно опасны магнитные бури для людей с этими заболеваниями:
- любые нарушения развития сердечно-сосудистой системы;
- артериальная гипертензия;
- ишемическая болезнь сердца;
- бронхиальная астма;
- патологии сосудов и других областей головного мозга.
Учтите, что любое хроническое заболевание во время магнитной бури обостряется. У пожилых людей с проблемами в области сердечно-сосудистой системы сердечный ритм может нарушиться, а кровоток — замедлиться. Особенно внимательными нужно быть людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Магнитная буря — настоящее испытание для метеочувствительных и метеозависимых людей. Кто в группе риска почувствовать себя плохо? Инфографика © LIFE.
Недавно мы публиковали текст, где врач рассказывала о специальной диете для метеочувствительных, которая может помочь при магнитной буре. Как пережить бурю высокого индекса при метеозависимости — вопрос серьёзный. Мы нашли советы, которые помогут спастись во время геомагнитных возмущений.
- Соблюдайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки. Организм должен восстанавливаться.
- Режим труда и отдыха тоже важен. Не перегружайте себя.
- Если есть проблемы с сердцем или сосудами, держите при себе препараты и проверяйте давление, регулярно.
- Не курите, не пейте кофе и энергетики, не употребляйте алкоголь, откажитесь от жирной пищи.
- Пейте больше чистой воды, избегайте стрессов.
Это было расписание бурь на октябрь. Магнитосфера Земли внезапно сильно возмутилась, учёные пока не знают, почему именно. Видимо, неучтённые солнечные вспышки. Звезда — непредсказуемое космическое тело. И изменения погоды тоже вносят свою лепту. Но геомагнитный шторм можно пережить, если заботиться о своём здоровье. И, кстати, Life.ru выяснил, что большинство людей страдают от магнитных бурь осенью. А если вы не знаете, в их вы числе или нет, скорее прочитайте материал.