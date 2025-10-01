Без надежды на передышку: Вспышки магнитных бурь в октябре 2025 будут почти каждый день Оглавление Что такое магнитные бури График магнитных бурь в октябре 2025 по дням Магнитные бури в Москве в октябре Что говорят врачи — как защититься от магнитных бурь в октябре Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь Расписание и календарь магнитных бурь на октябрь: какая солнечная активность будет в октябре 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru. 1 октября, 13:00 Магнитные бури сегодня — сколько ещё дней в октябре они будут нас преследовать? Обложка © «Шедеврум»

Прямо сейчас на Земле бушует мощнейшая магнитная буря, которая началась внезапно 30 сентября. И это нескоро закончится: до самого 7 октября нас ожидает геомагнитный шторм без перерыва и передышки. В один из дней Землю «накроет» пик этого магнитного урагана. Когда в октябре будет самая сильная магнитная буря? Чего ждать от второго осеннего месяца в целом? И почему октябрь уже сейчас называют самым страшным месяцем за долгое время с точки зрения геомагнитных возмущений на Земле?

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения в гигантском силовом поле земли. Они влияют на мозг, сердце, сосуды и гаджеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Землю окружает гигантское электромагнитное силовое поле. Как известно, планеты обычно состоят из коры, мантии и ядра. Все слои «уложены» друг на друга, наверное, это похоже на шоколадные шарики: сверху хрустящая посыпка, под ней слой шоколада, а внутри — ядро. В шоколадном шарике это обычный орех. Планета — другое дело. Ядро Земли состоит из внешнего и внутреннего слоёв. Внутри — очень твёрдый, очень плотный и горячий сплав железа и никеля. Внешний слой — это жидкость. Тоже из железа и никеля. Как раз внешнее ядро и создаёт геомагнитное поле Земли, поскольку эти два жидких металла взаимодействуют друг с другом. Как именно всё это работает и почему создаёт магнитное поле — неясно. Но Земля не существует в вакууме. Её геомагнитное поле подвергается внешним воздействиям.

Магнитные бури начинаются, когда поток заряженных частиц солнечного ветра достигает нашей планеты, нарушая её хрупкое геомагнитное равновесие. В 2025 году нас, возможно, ждёт пик солнечной активности нынешнего цикла, поэтому «магниток» будет много. Цикл состоит из солнечного максимума и солнечного минимума. В первом случае происходит до 50 магнитных бурь в год, во втором — до двух. А вызывают их корональные дыры, то есть всплеск расплавленной магмы «дырявит» часть Солнца, это событие отправляет в космос солнечный ветер, тот долетает до нашей планеты, и всё — «магнитка».

График магнитных бурь в октябре 2025 по дням

Магнитные бури в октябре по дням. Когда ждать их в 2025 году? Как подготовиться? Магнитные бури — год будет непростой. Инфографика © Life.ru

Октябрь 2025 года ударил по метеочувствительным людям довольно сильно и внезапно. Всё началось, когда не ждали: по прогнозам магнитные бури в сентябре 2025 года не должны были так делать. Но утром 30 сентября всё равно начался неожиданный и сильный геомагнитный шторм. Он продолжается и 1 октября, тут магнитная буря периодически меняется на лёгкие возмущения магнитосферы, прямая трансляция изменений обычно появляется на портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.

Итак, 2 октября нас ждёт умеренная магнитная буря. Такую же прогнозируют на 3, 4, 5 и 7-е числа. А шестого будет полноценный геомагнитный шторм, во время которого надо особенно сильно следить за своим здоровьем. Потом солнечная активность будет спадать — 8-го и 9-го будет слабая буря, 10-го вообще всего лишь лёгкие возмущения, но 11-го слова грянет геомагнитный шторм. Потом, 12-го и 13-го числа, бури будут умеренными. С 14-го по 17 октября — заслуженная передышка, всего лишь возмущения в магнитосфере Земли. А вот 18-го и 19-го начнутся умеренные магнитные бури, сильный удар ждём 20-го числа, затем бури снова станут слабыми. Уже 23, 24 и 27 октября бури станут слабыми. А 28-го и 29-го числа — рай для метеозависимых. Полный штиль. Но на 25, 26, 30 и 31-е прогнозируют слабые магнитные бури.

Магнитные бури в Москве в октябре

Магнитные бури в октябре 2025 в Москве — чем они отличаются от магнитных бурь в Наукане? Фото © Shutterstock / FOTODOM / artistVMG

На октябрь дни магнитных бурь мы выяснили. Но это прогноз, который актуален для всей планеты. «Очень общо и непонятно» — наверное, так бы сказал Никита Хрущёв. Он, как и мы, любил конкретику. Когда ждать магнитных бурь в октябре в Москве? И каких? И чем отличаются московские магнитные бури от геомагнитных возмущений, например, в посёлке Наукане на мысе Дежнёва?

В Москве, как и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Владивостоке и Хабаровске, магнитные бури будут в то же время, что и в общем на планете. Проще сказать, когда их не будет, — это 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28 и 29 октября. Бури займут больше половины месяца, в основном будут слабыми, но четыре серьёзных геомагнитных шторма запланировано, это 1-е число, 6, 11 и 20 октября 2025 года.

В Москве и других крупных городах их пережить сложнее, чем за городом, на природе. Магнитные бури влияют на психику, мозг, сердце и сосуды метеочувствительных людей. А ещё они влияют на гаджеты. Как на спутники ГЛОНАСС, так и на систему связи электровелосипеда с телефоном. Большие города — это просто «сгустки» электричества, рассыпанные по поверхности земли. Неудивительно, что людям по время магнитных бурь там плохо.

Что говорят врачи — как защититься от магнитных бурь в октябре

Магнитные бури в октябре 2025 — как от них защититься? Что советуют врачи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas

У врачей есть определённый консенсус насчёт защиты от магнитных бурь как в октябре, таки в другие сезоны. Хорошая новость в том, что в октябре нет сильной жары, поэтому снижается нагрузка на сосуды. Плохая новость в том, что сезон осенний, и по городу гуляют заболевания типа гриппа, ОРВИ, ковида и прочих, а это нагружает организм в целом. По мнению медицинского сообщества, люди делятся на три основных типа: 1) те, кто вообще не чувствует геомагнитных колебаний; 2) метеочувствительные люди, которые ощущают магнитные бури, но слабо; 3) полноценно метеозависимые люди, которым во время геоштормов показан особый режим.

Первый тип, метеонезависимые счастливчики, могут расслабиться. Те, кто чувствует магнитные бури слабо, должны отнестись к своему здоровью более внимательно. Им не стоит переутомляться, есть тяжёлую пищу и пить алкоголь. А для тех, кто при магнитной буре начинает чувствовать серьёзные симптомы недомогания, следует по максимуму ограничить физические нагрузки, отказаться от кофеина и проконсультироваться с врачом. Особенно опасны магнитные бури для людей с этими заболеваниями: любые нарушения развития сердечно-сосудистой системы;

артериальная гипертензия;

ишемическая болезнь сердца;

бронхиальная астма;

патологии сосудов и других областей головного мозга.

Учтите, что любое хроническое заболевание во время магнитной бури обостряется. У пожилых людей с проблемами в области сердечно-сосудистой системы сердечный ритм может нарушиться, а кровоток — замедлиться. Особенно внимательными нужно быть людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами.

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Магнитная буря — настоящее испытание для метеочувствительных и метеозависимых людей. Кто в группе риска почувствовать себя плохо? Инфографика © LIFE.

Недавно мы публиковали текст, где врач рассказывала о специальной диете для метеочувствительных, которая может помочь при магнитной буре. Как пережить бурю высокого индекса при метеозависимости — вопрос серьёзный. Мы нашли советы, которые помогут спастись во время геомагнитных возмущений. Соблюдайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки. Организм должен восстанавливаться.

Режим труда и отдыха тоже важен. Не перегружайте себя.

Если есть проблемы с сердцем или сосудами, держите при себе препараты и проверяйте давление, регулярно.

Не курите, не пейте кофе и энергетики, не употребляйте алкоголь, откажитесь от жирной пищи.

Пейте больше чистой воды, избегайте стрессов.

Это было расписание бурь на октябрь. Магнитосфера Земли внезапно сильно возмутилась, учёные пока не знают, почему именно. Видимо, неучтённые солнечные вспышки. Звезда — непредсказуемое космическое тело. И изменения погоды тоже вносят свою лепту. Но геомагнитный шторм можно пережить, если заботиться о своём здоровье. И, кстати, Life.ru выяснил, что большинство людей страдают от магнитных бурь осенью. А если вы не знаете, в их вы числе или нет, скорее прочитайте материал.

Авторы Любовь Свободная