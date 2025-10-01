Китайский гороскоп. С 1 октября у этих 5 везунчиков начнётся новый цикл: кто будет кайфовать

Восточная астрология всегда придавала особое значение смене месяцев. Каждый новый период приносит определённую энергию, которая по-разному отражается на 12 знаках китайского гороскопа. Октябрь 2025 года не станет исключением. По лунному календарю с первого числа в жизнь людей приходит энергия обновления, связанная с мудростью стихии Металла и мягкой стабильностью Земли. Это время баланса, когда закрываются старые кармические долги и открываются новые перспективы.

Но, как всегда, удача распределяется неравномерно. Есть пять знаков китайского гороскопа, которые ощутят особенный прилив энергии: у них появятся новые возможности, внутреннее спокойствие и радость от простых вещей. Они будут чувствовать себя так, будто сама Вселенная подарила им отпуск от забот.

Рождённые в год Крысы: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Для Крысы октябрь станет месяцем освобождения. Всё то напряжение, которое накапливалось последние месяцы, начнёт уходить. Появится ощущение, что груз спал с плеч. У Крыс будет множество встреч, неожиданных приглашений и поводов радоваться. Даже бытовые дела будут даваться легко: будто кто-то сверху приоткрыл дверь к упрощённому режиму жизни. Крысы могут почувствовать особый эмоциональный подъём — улыбка станет появляться сама собой, а хмурые мысли отойдут на второй план. Важный бонус месяца — новые знакомства. Для Крысы именно общение окажется источником счастья, и многие поймут, что рядом появились люди, с которыми хочется строить будущее.

Рождённые в год Дракона: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Драконов в октябре ждёт настоящий внутренний фейерверк. После периода застоя, когда многие их идеи буксовали, начинается стремительный подъём. При этом удача проявится не только в делах, но и в ощущении собственной силы. Драконы почувствуют, что мир снова играет на их стороне. Они станут харизматичнее, увереннее и энергичнее. Даже мелкие трудности будут восприниматься как шанс показать свою стойкость. Октябрь принесёт им не просто приятные моменты, а возможность почувствовать себя хозяином положения. Особенно повезёт в творчестве и самовыражении. Драконы, которые давно хотели заявить о себе или показать свой талант, смогут сделать это легко и ярко.

Рождённые в год Змеи: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Для Змей октябрь станет временем внутреннего равновесия. После бурь и сомнений придёт ясность: мысли станут собранными, сердце — спокойным, а тело — благодарным за заботу. Змеи будут купаться в тёплой атмосфере, их дом наполнится уютом и тишиной. Даже те, кто склонен драматизировать, вдруг поймут: жизнь проще и радостнее, чем казалось. Будет много приятных мелочей: хорошие новости, комплименты, неожиданные подарки от судьбы. Энергия месяца поможет Змеям обрести уверенность в будущем. В отношениях появится доверие и нежность, а одинокие представители этого знака могут почувствовать, что рядом есть человек, который давно смотрит в их сторону.

Рождённые в год Лошади: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Для Лошади октябрь — месяц настоящего движения. Всё вокруг будет подталкивать её к активности: встречи, поездки, новые проекты. И самое главное — энергия будет бить ключом, поэтому даже плотный график будет приносить радость. Лошади ощутят вкус свободы: можно будет делать то, на что раньше не хватало смелости или времени. Это время спонтанных решений и приятных авантюр. Главное — не перегореть и оставлять время на отдых. Особенно гармонично месяц сложится для тех, кто занимается спортом или любит активный отдых. У Лошадей будет шанс не только отлично провести время, но и укрепить здоровье.

Рождённые в год Обезьяны: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Для Обезьяны октябрь станет месяцем удивлений. Она словно окажется в потоке новых идей и впечатлений. Это время, когда будет интересно буквально всё: от случайного разговора с коллегой до новой книги, найденной на полке. Обезьяны будут ощущать радость от процесса, а не только от результата. Всё вокруг будет казаться лёгким и многообещающим. Возможно, появятся неожиданные шансы попробовать себя в новом деле или отправиться туда, где давно хотелось побывать. Энергия месяца подарит Обезьянам возможность посмотреть на жизнь под другим углом и получить эмоциональный заряд на будущее.