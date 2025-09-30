Гороскоп Тамары Глобы на октябрь 2025: Каких перемен ждать России в месяц справедливых Весов Оглавление Весы — знак зодиака равновесия, справедливости и партнёрства Октябрь 2025 — месяц переоценки ценностей и крупных перемен Осень больших перемен: что ждёт мир с конца сентября до декабря 2025 Благоприятные возможности октября 2025 года Опасные дни в октябре 2025 года Октябрь 2025 принесёт крупные политические перемены и распад старых союзов. Life.ru публикует гороскоп Тамары Глобы на месяц справедливых Весов. 30 сентября, 05:00 Гороскоп Тамары Глобы на октябрь 2025 года для всех знаков зодиака. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Центр Тамары Глоба, © Freepik

Октябрь — месяц Весов, седьмого знака зодиака, отмеряющего середину астрологического года. Этот период характеризуется стремлением к равновесию, справедливости и гармонии во всех сферах жизни. Октябрь 2025 года станет особенно значимым временем переоценки ценностей, распада старых союзов и формирования новых альянсов. Что ждёт Россию и мир в октябре 2025 года по гороскопу Тамары Глобы?

Весы — знак зодиака равновесия, справедливости и партнёрства

Весы — это знак зодиака, олицетворяющий проекцию небесного закона на земные дела человечества. Люди, рождённые в этот период, обладают уникальной способностью видеть ситуацию с разных сторон, понимать интересы других людей и ставить себя на их место. Астролог Тамара Глоба отмечает, что октябрь 2025 года станет периодом, когда вопросы справедливости, партнёрства и дипломатии выйдут на первый план. Управляющими планетами Весов являются Венера и Хирон, что наделяет представителей этого знака зодиака стремлением к искусству, красоте, совершенству и справедливости. Весы редко живут и работают в одиночестве — им необходим коллектив, партнёры, советники. В лучшем проявлении Весы становятся борцами за справедливость и равенство для всех, в худшем — интриганами, плетущими коварные планы за спиной других людей.

Октябрь 2025 — месяц переоценки ценностей и крупных перемен

Октябрь традиционно считался временем, когда был собран урожай и люди искали себе партнёров для создания союзов: семейных, торговых, социальных. В октябре 2025 года эта традиция проявится особенно ярко на глобальном уровне. Астролог Тамара Глоба предупреждает, что этот месяц станет периодом активной работы дипломатов, военных сил и борцов за справедливость. Правители разных стран будут уделять максимальное внимание своей родине и своему народу. Остро встанут вопросы, связанные с мировым сообществом, международным правом и глобальными союзами. Старые альянсы начнут распадаться, а новые — формироваться. Это время, когда прошлые установки уйдут в историю, освобождая место для свежих идей и объединений.

Осень больших перемен: что ждёт мир с конца сентября до декабря 2025

С конца сентября 2025 года и до конца года мир войдёт в период развала прошлого. Старые законы, традиционные установки и привычные порядки будут стремительно уходить в прошлое. Тамара Глоба предупреждает о множественных бунтах в разных странах мира. Особенно активно будут задействованы страны Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Период октября, ноября и декабря 2025 года отмечен крупными политическими, финансовыми и общественными переменами. Наиболее важное время для глобальных преобразований — середина октября и третья декада месяца. В третьей декаде октября и в начале ноября возможны стихийные проблемы, связанные с водой, — наводнения, штормы, цунами или другие водные катаклизмы.

Благоприятные возможности октября 2025 года

Несмотря на турбулентность, октябрь 2025 года откроет удачные возможности для определённых категорий людей. Особенно везение улыбнётся творческим личностям, людям искусства, а также тем, кто занимается вопросами закона, социальными и общественными проектами. Это время, когда можно громко заявить о важных проблемах народа и быть услышанным. Благоприятным периодом октябрь станет для тех, кто занят делами своего рода и семьи, кто сохраняет традиции и культуру. Это прекрасное время для новых начинаний в области искусства — проекты, запущенные в октябре 2025 года, могут стать долгоиграющими и принести значительный успех.

Опасные дни в октябре 2025 года

Особенно осторожными следует быть в следующие дни: 1 октября, первая половина 2-го, первая половина 5-го, ночь на 6 октября, вечер 7-го, 8-е число полностью, вечер 9-го, вторая половина 11-го, первая половина 12-го, вечер 18-го и ночь на 19 октября, 23, 24-е, вечер 26-го, 27-е число, вторая половина 29-го, первая половина 30-го и первая половина 31 октября. Эти даты характеризуются повышенным риском конфликтов, неожиданных событий и нестабильных ситуаций.

Октябрь 2025 года открывает перед нами эпоху справедливости, больших перемен и глобальных преобразований. Для всех знаков зодиака это время станет периодом переоценки ценностей, поиска новых партнёров и союзников, а также борьбы за справедливость. Главное — использовать энергию Весов разумно, искать баланс во всём и быть готовым к масштабным изменениям на мировой арене.

Авторы Сергей Трофимов