Life.ru узнал лучшие способы утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури

На Землю пришла магнитная буря, которой за три прошедших месяца не было равных по силе. Метеозависимым людям придётся нелегко, однако способы поддержать своё состояние имеются. О них в беседе с Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

Первое, нужно понимать в тяжёлый день магнитной бури, что самый лучший способ самоуспокоения — это отстройка. Отстройка происходит, как правило, при метафорах и аллегориях себя и ситуации. Поэтому для начала нужно представить, что Земля — это огромный магнит, который всё притягивает, советует эксперт.

«И когда Солнце на него воздействует, нарушается баланс между притяжением Земли и воздействием. Воздействие становится сильнее. Это вызывает усталость, раздражительность, головные боли, перемены настроения. Внутренняя энергетическая сила человека подавляется именно внешним фактором. Обратите внимание на своё дыхание. Его нужно сделать максимально равномерным и глубоким. При этом желательно представлять, что вы вдыхаете покой, гармонию, а выдыхаете все негативные эмоции и проблемы. Александр Кичаев Психолог

Желательно в этот период и больше двигаться: подняться по лестнице вместо лифта, пройтись пешком и так далее. Поможет также спорт и отдых. В конце рабочего дня нужно найти хотя бы полчаса-час, чтобы расслабиться, переключить ритм с быстрого и спонтанного на плавный и релаксирующий. Хороший способ успокоиться — пообщаться с позитивными людьми. С теми, кто гарантированно будет вас раздражать, постарайтесь не вступать в контакт. Общение следует фильтровать, рекомендует специалист.

Ещё один хороший метод — «техника улыбки». Когда мы улыбаемся, позитив укрепляется в мышечной памяти. Улыбка фиксирует в человеке это состояние. Можно даже заставить себя улыбнуться через силу. Постепенно к вам будет возвращаться ощущение жизни и вера в то, что всё будет хорошо, заключил Кичаев.

Ранее Life.ru сообщал, что на Землю обрушилась магнитная буря, которая стала самой мощной за три месяца. Её индекс геомагнитной активности приблизился к отметке 7,33, что соответствует буре категории G3+.