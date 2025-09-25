В 100 раз хуже магнитных бурь: Как на организм человека влияют вспышки на Солнце
Солнечные вспышки — не только величественное природное явление, но и испытание для нашего организма. Как именно они отражаются на здоровье? Рассказывает Life.ru.
Вспышки на Солнце и здоровье человека: есть ли взаимосвязь и кто в группе риска? Обложка © «Шедеврум»
Солнце для нас — источник света, тепла и самой жизни. Но его энергия далеко не всегда проявляется мягко и благостно. Учёные давно доказали: мощные вспышки на поверхности светила влияют не только на работу техники и космических аппаратов, но и на самочувствие людей на Земле. В такие дни многие жалуются на головные боли, скачки давления, бессонницу или внезапную усталость. Медики объясняют это просто: во время солнечных бурь усиливается поток заряженных частиц, которые меняют магнитное поле планеты. А человек — часть этой системы, поэтому наш организм реагирует тонко и порой болезненно. Вопрос в том, как именно эти космические колебания отражаются на здоровье и почему одни ощущают их острее, чем другие.
Вспышки на Солнце: опасны ли для нашего здоровья: кто в группе риска? Фото © Shutterstock / FOTODOM / This Lama
Как рассказывает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец, вспышки на Солнце происходят достаточно регулярно. И всё равно снова и снова люди испытывают дискомфорт. Есть даже группа особо уязвимых групп населения, которые острее ощущают вспышки на Солнце и страдают из-за них. Это люди:
- с неврологическими заболеваниями;
- с заболеваниями сердца и сосудов;
- с психическими расстройствами;
- с эпилепсией.
«У них может наблюдаться обострение недугов. Как правило, в течение двух–трёх суток уязвимые люди ощущают последствия вспышек. Но тем, у кого нет хронических заболеваний, опасаться нечего, для них солнечная активность пройдёт незаметно», — в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал Сергей Пулинец.
Влияние солнечных масс на Землю под вопросом
Как вспышки на Солнце влияют на здоровье человека и чем опасны? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Учёный отметил, что вовсе не гарантировано попадание корональных выбросов на Солнце в сторону нашей планеты. Движение энергии связано с линиями межпланетного магнитного поля, которые имеют спиралевидную форму, из-за чего путь к Земле становится сложнее. «Также не стоит забывать, что Солнце направляет свои вспышки в разные стороны, в том числе и в противоположную от Земли. Поэтому необязательно, что корональные массы во время этой солнечной активности достигнут Земли», — успокоил Пулинец.
Между тем в конце лета на Солнце исчезли все пятна, а общая активность звезды была сведена к минимуму. Но осенью Солнце снова активизировалось. Вот, например, во вторник, 23 сентября, на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. И, возможно, из-за неё скоро на Землю обрушится магнитная буря. Лучше заранее определите, страдаете ли вы от метеозависимости. Life.ru как раз перечислил главные симптомы.