В 100 раз хуже магнитных бурь: Как на организм человека влияют вспышки на Солнце

Солнце для нас — источник света, тепла и самой жизни. Но его энергия далеко не всегда проявляется мягко и благостно. Учёные давно доказали: мощные вспышки на поверхности светила влияют не только на работу техники и космических аппаратов, но и на самочувствие людей на Земле. В такие дни многие жалуются на головные боли, скачки давления, бессонницу или внезапную усталость. Медики объясняют это просто: во время солнечных бурь усиливается поток заряженных частиц, которые меняют магнитное поле планеты. А человек — часть этой системы, поэтому наш организм реагирует тонко и порой болезненно. Вопрос в том, как именно эти космические колебания отражаются на здоровье и почему одни ощущают их острее, чем другие.

Вспышки на Солнце: опасны ли для нашего здоровья: кто в группе риска? Фото © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Как рассказывает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец, вспышки на Солнце происходят достаточно регулярно. И всё равно снова и снова люди испытывают дискомфорт. Есть даже группа особо уязвимых групп населения, которые острее ощущают вспышки на Солнце и страдают из-за них. Это люди: с неврологическими заболеваниями;

с заболеваниями сердца и сосудов;

с психическими расстройствами;

с эпилепсией.

«У них может наблюдаться обострение недугов. Как правило, в течение двух–трёх суток уязвимые люди ощущают последствия вспышек. Но тем, у кого нет хронических заболеваний, опасаться нечего, для них солнечная активность пройдёт незаметно», — в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал Сергей Пулинец.

Влияние солнечных масс на Землю под вопросом

Как вспышки на Солнце влияют на здоровье человека и чем опасны? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Учёный отметил, что вовсе не гарантировано попадание корональных выбросов на Солнце в сторону нашей планеты. Движение энергии связано с линиями межпланетного магнитного поля, которые имеют спиралевидную форму, из-за чего путь к Земле становится сложнее. «Также не стоит забывать, что Солнце направляет свои вспышки в разные стороны, в том числе и в противоположную от Земли. Поэтому необязательно, что корональные массы во время этой солнечной активности достигнут Земли», — успокоил Пулинец.