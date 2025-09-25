Психологи назвали 5 безошибочных признаков, что вы страдаете осенней депрессией прямо сейчас

Каждый человек время от времени сталкивается с плохим настроением, апатией или упадком сил. Обычно такие состояния проходят сами собой, стоит отдохнуть или переключиться. Но бывает, что тяжесть внутри остаётся на недели и месяцы, а жизнь теряет краски. В таких случаях важно отличить обычную усталость от настоящей депрессии — серьёзного психического расстройства, которое требует внимания и помощи.

Осенняя депрессия, увы, не миф, а достаточно актуальное для многих людей состояние. В такой период мы часто отмечаем у себя упадок сил и подавленное настроение, что связано как с сокращением продолжительности светового дня, так и с нехваткой витамина D и необходимостью слишком долго ждать очередного «солнечного» отпуска. Однако грусть и недостаток энергии − далеко не единственные симптомы начавшейся сезонной депрессии. Иногда вы можете замечать и другие, не такие явные знаки осенней хандры, рассказывает психолог Ольга Романив.

1. Проблемы с концентрацией внимания

Как распознать у себя депрессию: 5 признаков ментального заболевания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Думаете, что не можете собраться с мыслями на работе или во время учёбы из-за того, что ещё не успели перестроиться с летнего отпуска? Это правда, но только отчасти. Как рассказывает психолог, нередко возникающие проблемы с концентрацией внимания осенью — вытекающее следствие сезонной хандры. «Обычно на подобное состояние влияет биохимический фактор, когда из-за недостатка света и пониженного уровня серотонина мы страдаем от невнимательности, тяжело улавливаем суть и часто допускаем ошибки в своей работе», — поясняет эксперт.

2. Постоянная сонливость

Зачастую сезонная хандра выражается в повышенной сонливости, когда вставать по утрам к нужному часу становится почти пыткой. Ольга Романив Психолог

Осенью происходит нарушение естественных биологических ритмов, что приводит к преждевременной выработке гормона сна (мелатонина). Именно поэтому большинство людей испытывают серьёзные проблемы с утренним пробуждением и не всегда могут вовремя оторвать себя от подушки, даже если «отрабатывают» восьмичасовую норму ночного отдыха.

3. Пессимизм, даже если всё хорошо

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Именно осенью мы чаще всего ловим себя на чувстве безнадёжности. Как рассказывает Life.ru психолог, в дождливый пасмурный сезон многие люди вдруг превращаются в пессимистов, отказываясь замечать позитивные моменты в жизни. Как правило, это не потому, что у вас «сейчас очень сложный период», а потому, что так проявляется типичная осенняя депрессия. «Она возникает из-за недостатка нужных для организма витаминов, психологического осознания необходимости возвращаться к делам, поставленным на паузу во время летнего отдыха, а также многих других факторов», — поясняет эксперт.

4. Изменение пищевых привычек

Изменения в привычном пищевом поведении — ещё один «тревожный звоночек», указывающий на разыгравшуюся осеннюю депрессию. Данный симптом может выражаться как в потере аппетита, так и в повседневном переедании. Ольга Романив Психолог

Оба состояния являются реакцией на стрессовое настроение. Только в первом случае человек отмечает нежелание есть даже самую любимую пищу, а во втором, наоборот, начинает питаться больше и интенсивнее, чтобы почувствовать временное спокойствие и удовлетворение.

5. Утрата интереса к любимым вещам

Как депрессия проявляется у взрослых: 5 тревожных звоночков, что осень ударила по вам слишком сильно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Характерным признаком осенней депрессии выступает и утрата интереса к любимым вещам: хобби, субботним вечерам с друзьями, общению с родными людьми. В такой период подобные вещи внезапно начинают казаться человеку менее значимыми и привлекающими и не вызывают положительные эмоции. Словно он смотрит на них через сильно запотевшее стекло. Это тоже один из очевидных знаков, указывающих на сезонную хандру.

Как облегчить симптомы депрессии

Осеннюю хандру невозможно одолеть в одночасье, поскольку победа над ней, со слов психолога, результат постоянной и тщательной работы над собой. Следуйте приведённым ниже советам, и со временем осенняя депрессия станет беспокоить вас гораздо реже и не так интенсивно. Ложитесь спать вовремя (не позднее 23 часов) и следите за тем, чтобы ваш ночной отдых составлял не менее восьми часов.

Обязательно совершайте ежедневные часовые прогулки на свежем отдыхе.

Включите в рацион фрукты, овощи, зелень и кисломолочные продукты.

Следите за достаточным количеством естественного и искусственного освещения на работе и дома (всегда открывайте шторы, при необходимости улучшите качество и количество осветительных приборов).

Посещайте встречи с друзьями и родными, несмотря на желание уединиться в четырёх стенах и грустить.