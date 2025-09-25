Психологи назвали 5 безошибочных признаков, что вы страдаете осенней депрессией прямо сейчас
Иногда грусть и усталость кажутся обычным состоянием после тяжёлого дня. Но есть тревожные сигналы, которые говорят: это уже не просто хандра, а депрессия. Life.ru рассказывает о пяти признаках, по которым можно распознать серьёзное расстройство.
Каждый человек время от времени сталкивается с плохим настроением, апатией или упадком сил. Обычно такие состояния проходят сами собой, стоит отдохнуть или переключиться. Но бывает, что тяжесть внутри остаётся на недели и месяцы, а жизнь теряет краски. В таких случаях важно отличить обычную усталость от настоящей депрессии — серьёзного психического расстройства, которое требует внимания и помощи.
Осенняя депрессия, увы, не миф, а достаточно актуальное для многих людей состояние. В такой период мы часто отмечаем у себя упадок сил и подавленное настроение, что связано как с сокращением продолжительности светового дня, так и с нехваткой витамина D и необходимостью слишком долго ждать очередного «солнечного» отпуска. Однако грусть и недостаток энергии − далеко не единственные симптомы начавшейся сезонной депрессии. Иногда вы можете замечать и другие, не такие явные знаки осенней хандры, рассказывает психолог Ольга Романив.
1. Проблемы с концентрацией внимания
Думаете, что не можете собраться с мыслями на работе или во время учёбы из-за того, что ещё не успели перестроиться с летнего отпуска? Это правда, но только отчасти. Как рассказывает психолог, нередко возникающие проблемы с концентрацией внимания осенью — вытекающее следствие сезонной хандры. «Обычно на подобное состояние влияет биохимический фактор, когда из-за недостатка света и пониженного уровня серотонина мы страдаем от невнимательности, тяжело улавливаем суть и часто допускаем ошибки в своей работе», — поясняет эксперт.
2. Постоянная сонливость
Зачастую сезонная хандра выражается в повышенной сонливости, когда вставать по утрам к нужному часу становится почти пыткой.
Осенью происходит нарушение естественных биологических ритмов, что приводит к преждевременной выработке гормона сна (мелатонина). Именно поэтому большинство людей испытывают серьёзные проблемы с утренним пробуждением и не всегда могут вовремя оторвать себя от подушки, даже если «отрабатывают» восьмичасовую норму ночного отдыха.
3. Пессимизм, даже если всё хорошо
Именно осенью мы чаще всего ловим себя на чувстве безнадёжности. Как рассказывает Life.ru психолог, в дождливый пасмурный сезон многие люди вдруг превращаются в пессимистов, отказываясь замечать позитивные моменты в жизни. Как правило, это не потому, что у вас «сейчас очень сложный период», а потому, что так проявляется типичная осенняя депрессия. «Она возникает из-за недостатка нужных для организма витаминов, психологического осознания необходимости возвращаться к делам, поставленным на паузу во время летнего отдыха, а также многих других факторов», — поясняет эксперт.
4. Изменение пищевых привычек
Изменения в привычном пищевом поведении — ещё один «тревожный звоночек», указывающий на разыгравшуюся осеннюю депрессию. Данный симптом может выражаться как в потере аппетита, так и в повседневном переедании.
Оба состояния являются реакцией на стрессовое настроение. Только в первом случае человек отмечает нежелание есть даже самую любимую пищу, а во втором, наоборот, начинает питаться больше и интенсивнее, чтобы почувствовать временное спокойствие и удовлетворение.
5. Утрата интереса к любимым вещам
Характерным признаком осенней депрессии выступает и утрата интереса к любимым вещам: хобби, субботним вечерам с друзьями, общению с родными людьми. В такой период подобные вещи внезапно начинают казаться человеку менее значимыми и привлекающими и не вызывают положительные эмоции. Словно он смотрит на них через сильно запотевшее стекло. Это тоже один из очевидных знаков, указывающих на сезонную хандру.
Как облегчить симптомы депрессии
Осеннюю хандру невозможно одолеть в одночасье, поскольку победа над ней, со слов психолога, результат постоянной и тщательной работы над собой. Следуйте приведённым ниже советам, и со временем осенняя депрессия станет беспокоить вас гораздо реже и не так интенсивно.
- Ложитесь спать вовремя (не позднее 23 часов) и следите за тем, чтобы ваш ночной отдых составлял не менее восьми часов.
- Обязательно совершайте ежедневные часовые прогулки на свежем отдыхе.
- Включите в рацион фрукты, овощи, зелень и кисломолочные продукты.
- Следите за достаточным количеством естественного и искусственного освещения на работе и дома (всегда открывайте шторы, при необходимости улучшите качество и количество осветительных приборов).
- Посещайте встречи с друзьями и родными, несмотря на желание уединиться в четырёх стенах и грустить.
Депрессия — это не каприз и не «плохое настроение», а болезнь, которую важно вовремя распознать. Если вы заметили у себя хотя бы несколько признаков из описанных, не откладывайте разговор с врачом или психологом. Поддержка близких, грамотная помощь специалиста и бережное отношение к себе помогают постепенно вернуть вкус к жизни. Чем раньше человек признает проблему, тем быстрее появится шанс снова почувствовать радость, энергию и желание двигаться вперёд. А ранее Life.ru рассказывал, почему сахарный диабет обостряется осенью и какие у него первые признаки.
