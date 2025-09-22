Интервидение
22 сентября, 10:21

Кого-то не хватает? В США предложили добавить третий тип личности к интровертам и экстравертам

Психолог Искра заявила, что в термине отроверт нет необходимости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Американский психиатр Рами Камински предложил ввести в психологию новый термин — «отроверт», описывающий людей, не относящихся ни к интровертам, ни к экстравертам. Эксперты-психологи объяснили, имеет ли право на существование такое понятие.

По словам Камински, все люди рождаются отровертами, но с детства их приучают к идентичности через группы по интересам, вере или профессии. В отличие от большинства, отроверты предпочитают оставаться в стороне и с раннего возраста могут чувствовать себя чужими даже среди близких.

Кандидат психологических наук Наталья Искра отметила, что уже существует термин «амбиверт», обозначающий людей с чертами обоих типов. Она также добавила, что стремление молодёжи к созданию новых категорий связано с психологической потребностью в принадлежности к группе, особенно выраженной в подростковом возрасте.

«Люди, которые сильно отличаются от большинства, были всегда. И классифицируют их в разных теориях по-своему. Не уверена, что корректно вводить новый тип — «отроверт». Интроверсия и экстраверсия — это разные полюса одной и той же шкалы», — объясняет она.

Дипломированный психолог Ирина Крохмаль высказала мнение, что подобные термины часто появляются как маркетинговый ход или способ получения грантов. Она подчеркнула, что современные технологии изменили психику людей, и важнее изучать физиологические особенности, а не придумывать новые классификации.

«Личность многогранна и живёт в контексте семьи, рода, культуры. Новый термин может быть удобен, но психика человека всегда выходит за рамки классификаций», — заключила член Международной ассоциации супервизоров Милада Ляпина.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой» сошлись во мнении, что популярность психологических тестов связана с иллюзией понимания себя, хотя реальная личность формируется под влиянием множества системных факторов — семейных, культурных и социальных.

Не из-за тяги к ужасному: Психологи объяснили любовь женщин к документалкам о маньяках

Проблемы с общением — тема, которая беспокоит многих родителей, собирающихся отправить ребёнка в летний лагерь. У Life.ru выходил материал, в которым мы разобрались, почему возникают сложности с коммуникацией и перечислили способы для налаживания контакта со сверстниками.

