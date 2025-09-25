Советский шик: какие 6 вещей из гардероба СССР возвращаются в тренды осени в 2025 году

Мода циклична, и осень 2025-го это подтверждает. Сегодня на подиумах и в гардеробах любителей выглядеть стильно снова оживают вещи из советского прошлого. Но речь не о привычных дублёнках и тренчах, а о более неожиданных предметах. Ещё вчера они казались «старьём», а сегодня стали частью трендового образа. Секрет успеха прост: дизайнеры научились переосмыслять советскую классику, оставляя в ней характер и добавляя актуальные детали. Что будет можно осенью 2025 года из советского гардероба?

1. Клетчатый шерстяной шарф

Клетчатый шерстяной шарф и ещё 5 предметов гардероба СССР, которые снова в тренде в 2025 году. Фото © ТАСС / Михаил Строков

В СССР подобные шарфы носили все: и школьники, и взрослые. Они были длинными, тяжёлыми, часто кололись, но зато отлично защищали от мороза или промозглого ветра. Сегодня клетка — один из главных принтов сезона. Винтажный шарф можно найти на блошиных рынках или в бабушкином шкафу. Современные стилисты советуют сочетать его с минималистичными пальто и кожаными куртками. В результате получается образ, в котором грубая фактура шарфа добавляет харизмы и городского шика.

2. Вельветовый пиджак

В советское время вельветовый пиджак был «униформой интеллигенции». Учителя, инженеры и студенты носили их, сочетая их с рубашками и водолазками. В 2025 году вельвет снова стал культовым материалом. Пиджаки из него смотрятся одновременно винтажно и свежо. Сегодня их носят с кроссовками, массивными ботинками или джинсами-клёш. Иронично, что то, что когда-то казалось скучным и «служебным», теперь воспринимается как признак тонкого вкуса.

3. Платье-халат

Какие советские вещи снова на пике популярности осенью 2025 года? Фото © ТАСС / Роман Денисов, Александр Яковлев

Эта вещь была в каждом доме. Вспомните, практически во всех советских фильмах была хотя бы одна женщина, которая появлялась именно в нём. Универсальное платье на запах шили из ситца, фланели или синтетики, и оно служило и домашней одеждой, и повседневным нарядом. В СССР его любили за удобство: с утра завязала пояс — и готово. Сегодня модные дома переосмыслили этот силуэт. Платья-халаты делают из дорогих тканей, украшают поясами и асимметричными деталями, превращая «бытовой» наряд в стильное платье для офиса или прогулки по городу.

4. Шапка-петушок

Трикотажные вязаные шапки с длинным «хвостом» и помпоном были популярны среди детей и подростков. В 90-е их стали высмеивать, но в уличной моде 2020-х они вернулись с триумфом. Молодёжь носит такие шапки с oversize-пуховиками, пальто и даже строгими костюмами. Это элемент самоиронии, но одновременно и тёплый аксессуар, который делает образ уютным.

5. Лакированные сапоги

В СССР такие сапоги считались символом успеха и мечтой каждой модницы. Они сверкали на улицах, особенно в осеннюю слякоть, и были невероятно желанными. Сегодня лакированная кожа снова актуальна. Бренды выпускают сапоги с квадратными носами и на устойчивом каблуке, а также вариации на плоской подошве. Они отлично смотрятся с шерстяными пальто и юбками миди, создавая элегантный образ с ретро-ноткой.

6. Байковая рубашка

Советский шик снова в моде! Какие 6 предметов одежды станут трендами осенью 2025 года? Фото © ТАСС / Т. Жебраускас

В СССР байковые рубашки были у каждого рабочего и студента. Их носили дома, на даче или в походах. Сегодня они вернулись в тренды как элемент «рабочей эстетики». Современные бренды создают рубашки в клетку, часто в oversize-версии, и носят их как лёгкие куртки поверх футболок. В итоге — практичная и модная вещь, которая идеально вписывается в стиль осеннего мегаполиса.