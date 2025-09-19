Модный винтаж: Какая посуда времён Советского Союза снова набирает популярность в 2025 году

Расцвет винтажной посуды и её возвращение в моду нельзя отрицать. В настоящий момент она стала достойным конкурентом современным решениям, поскольку многим людям очень хочется искренности, уюта и связи с предками. Это «путешествие в прошлое» происходит потому, что именно там царили важные семейные ценности. Винтажная посуда — связующее звено с ушедшим временем и дань уважения традициям бабушек и дедушек. И вот основные тренды.

Французский фарфоровый сервиз

Проверьте сервант! Возможно, там стоит дорогой сервиз времён СССР. Фото © РИА Новости / Михаил Озерский

Со слов эксперта, фарфоровый сервиз родом из Франции был практически сокровищем в советской семье. К нему относились как к настоящей реликвии. Всё потому, что подобный сервиз себе могли позволить только весьма состоятельные люди либо он доставался счастливчикам в качестве щедрого подарка из Европы. «Французский фарфор всегда отличался благородным оттенком, хрупкостью и невероятно элегантными рисунками — отсюда такая высокая цена», — рассказывает Life.ru Регина Ван Влит, антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor. Сейчас столь эксклюзивная и статусная вещь не только несёт в себе историческую и культурную ценность, но и является знаком непревзойденного качества и статуса, поэтому её возвращение в ряды лидеров вполне очевидно.

Хрустальный графин

Тренд на СССР: какие вещи из Советского Союза снова в моде. Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Во времена наших бабушек и дедушек хрусталь был обыденной вещью в каждом доме. Его дарили по любому праздничному случаю. Однако именно сейчас эта посуда переживает своё второе рождение. Особенно актуальным можно смело назвать хрустальный графин, который должен занимать почётное место в сервировке стола.

Изделие, выглядевшее привычным в советской квартире, сегодня приобрело большую ценность среди коллекционеров и любителей винтажа. Регина Ван Влит Антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor

Замечали ли вы, насколько удивительной на свету становится вода в хрустальном графине, играя радужными переливами и солнечными бликами? Такой эффект немного напоминает волшебство, создавая сказочную атмосферу за столом. Кроме того, хрусталь — это ещё и бесспорный символ надёжности, прочности и, конечно, универсальности, поскольку он превосходно смотрится в сочетании как с классическим фарфором, так и с благородным серебром.

Бокалы из цветного стекла

Какие советские бокалы можно дорого продать в 2025 году? Фото © РИА «Новости» / Рождественский

В моду вернулись хорошо знакомые бокалы из цветного стекла — ещё одна заметная отсылка к советским временам. Их производство стало особенно актуальным после 60-х годов. Посуда из цветного стекла мгновенно создаёт романтическую атмосферу и придаёт особенный шарм оформлению стола. В своё время каждое изделие являлось результатом работы стеклодувов, что придаёт ему особенную ценность и значимость. Это рассказ не про массовые и обезличенные вещи, а про уникальность и авторский стиль. «Винтажные бокалы из цветного стекла будут удачным выбором для самых разных случаев, напоминая о своих истоках и проделанном пути. Вот почему сейчас в мире, где всё так быстро меняется, они опять стали пользоваться спросом», — подчёркивает эксперт.