Были кумирами в 80-х: куда пропали и что стало сейчас с этими популярными актрисами СССР

Ранее мы писали о том, как сейчас живут 8 знаменитых актёров из 80-х. И кратко объясняли, почему кино предперестроечного и перестроечного СССР — это целый феномен. Но на мужских образах это как будто не так отчётливо видно, как на женских. Ведь образ «жизни женщины» в кинематографе 80-х — отдельная тема для разговора. Многие темы в период с 1935-го по 1982 год были табуированы. И тут они начинают вырываться наружу. В авангарде — актрисы, многим из которых в 2025 году уже более 60 лет. В материале расскажем, чем зрители запомнили этих актрис и как выглядит их жизнь сейчас.

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих стала яркой звездой БДТ, но и в кино снималась. У неё есть одна важная награда. Фото © ТАСС / Юрий Белинский, Александр Демьянчук

Алиса Фрейндлих играет в театре с 1957 года, а в кино — с 1955-го. Сейчас актрисе 90 лет. Этим летом она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В таком приличном возрасте Фрейндлих продолжает служить в БДТ. А её кинокарьера — это просто нечто. Алису Бруновну можно увидеть, например, в фильме «Полосатый рейс» 1961 года в роли буфетчицы. А в «Служебном романе» 1977 года — в роли «мымры». Однако её привычное «интеллигентское» амплуа в кино сложилось уже к 80-м. И постоянная служба в БДТ этому поспособствовала.

В 1981 году вышел фильм «Опасный возраст», и это «Служебный роман» наоборот. В центре сюжета супруги Родимцевы, которые работают в одном НИИ и разводятся. Для 1981 года уже смело. Потом — «Клетка для канареек» 1983 года, которая после смерти Брежнева показывает нелёгкую жизнь советских подростков с кражами и побегами из дома. Здесь Алиса Бруновна — мама главной героини. «Жестокий романс» 1984 года по пьесе Островского представляет Фрейндлих как вдову-дворянку. И одной из ярких ролей десятилетия для неё стала Снежная королева.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева — что с ней происходит сейчас? Лучшие роли Догилевой из 80-х годов. Фото © ТАСС / Владимир Яцина, Вадим Тараканов

Татьяна Догилева родилась 1957-м, в тот год, когда Алиса Фрейндлих стала играть в Театре имени Комиссаржевской. Но в жизни Догилевой кино играет куда большую роль, нежели театр. Её первая роль на большом экране датируется 1971 годом, а первый театральный проект — это год 1978-й. А в одном только 1982 году Догилева снялась в пяти фильмах. Среди них «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова и легендарные «Покровские ворота», где Татьяна Анатольевна играет пловчиху. В 1985 году её главный проект — это аграрная комедия «Не ходите, девки, замуж», а потом — мюзикл «Путешествие мсье Перришона».

Сейчас 68-летняя Татьяна Догилева продолжает играть в кино. В 2024 году она исполнила роль Зеркальца в фильме «Последний богатырь. Наследие». А с 2021 года по Интернету гуляют слухи о том, что Татьяна набирает вес. И официальный комментарий от актрисы не заставил себя долго ждать. Догилева пояснила, что специально отказалась от диет и пластических операций, чтобы дать дорогу естественному старению. Она перестала скрывать свой возраст, начала принимать себя и получает неподдельное удовольствие от тех ролей, что ей сейчас предлагают.

Елена Яковлева

Елена Яковлева начала играть в кино уже после смерти Леонида Брежнева, и это заметно. Фото © ТАСС / Роман Денисов, Сергей Карпухин

Елена Яковлева сыграла свою первую роль в кинокартине в 1983 году. Это была сказка «Двое под одним зонтом», в которой актриса исполняла роль Леры, влюблённой в главного героя девушки. В 1984 году была школьная комедия «Сильная личность из 2-А», а в 1986-м — «Плюмбум, или Опасная игра», приключенческий фильм о парне по прозвищу Плюмбум, который борется с бандами фарцовщиков. Яковлева перевоплощается в Марию, возлюбленную одного из бандитов. В 1988-м Елена Алексеевна приняла участие в легендарном проекте — русско-японском фильме «Шаг» о борьбе с полиомиелитом. Ну а 1989 год завершился кое-чем диаметрально противоположным — культовым фильмом «Интердевочка», где показаны взлёт и падение женщины, вынужденной работать валютной эскортницей.

Елена Алексеевна Яковлева до сих пор снимается в кино. Так, в 2024 году она стала Бабой-ягой в фэнтези «Финист. Последний богатырь», а в 2025-м сыграла директрису фабрики Римму в картине «Чебурашка-2». Её героиня основана на Старухе Шапокляк. В 2025 году Яковлева получила ТЭФИ за «Лучшую женскую роль второго плана» в сериале «Склифосовский». Сейчас ей всего 64 года.

Ирина Алфёрова

Ирина Алфёрова начала играть в кинематографе довольно рано — в 1970 году. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, Вадим Тараканов

Ирина Алфёрова снималась в советских фильмах с 1970 года. В конце десятилетия ей досталась роль Констанции из «Трёх мушкетёров» — это был трамплин. И в 1982-м Ирина появилась в фильме «Василий Буслаев», в 1984-м — в картине «ТАСС уполномочен заявить…» В 2025 году актриса снялась в ретро-детективе «Красный шёлк» в роли графини Демидовой. В свои 74 года Алфёрова не просто играет в спектаклях, а гастролирует по другим городам. А её маме, Ксении Архиповне Алфёровой, сейчас 103 года.

Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко — одна из самых характерных актрис СССР 1980-х годов. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Ольга Зиновская

Лариса Удовиченко получила звание «Заслуженная артистка РСФСР» в 1984 году. Прежде чем стать Дашей Васильевой из произведений Дарьи Донцовой, она зарекомендовала себя как прославленная киноактриса. В картине 1984 года «Мэри Поппинс, до свидания» Удовиченко играет Уинифред Бэнкс, маму детей, оставленных на попечение волшебной няни. А потом — «Зимняя вишня», «Миллион в брачной корзине», «Хорошо сидим!»... Десятилетие завершилось для Ларисы Ивановны мошенническим детективом «Вход в лабиринт». Сейчас Удовиченко 70 лет, она играет в спектакле «Старомодная комедия», снимается в сериалах «Спасская» и «Монохром». Весной получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Ирина Розанова

Ирина Розанова — популярная актриса, которая сыграла во множестве картин в 80-е годы. Фото © ТАСС / Игорь Зарембо, Вячеслав Прокофьев

Её кинокарьера началась вместе с перестройкой, в 1985 году. И это почти сразу же были роли в хитах: «Жизнь Клима Самгина» 1986 года, «Где находится нофелет?» 1987 года, «Предлагаю руку и сердце» 1988-го... А в 1989-м она сыграла Марусю в фильме «Биндюжник и Король» — одесситской драме по Бабелю. И в том же году перевоплотилась в Симу-Гулливер в той же «Интердевочке». Ирина Юрьевна с ролью справилась блистательно, и уже в 2007 году получила звание народной артистки РФ. А в 2025-м Розанова появляется в фильме «ВИА «Васильки», а ещё появления 64-летней актрисы стоит ждать в сериале «Сергий против нечисти. Зов предков».

Татьяна Агафонова

Татьяна Агафонова стала легендарной советской актрисой сразу же после своего первого фильма. И это были 80-е. Фото © Кадр из фильма «Топинамбуры», режиссёр Валентин Козачков, сценарист Алексей Леонтьев / Kino-teatr © Фото ТАСС / Антон Тушин

Татьяна Агафонова снялась в своей первой картине в 1983 году. Лента называлась «Одиноким предоставляется общежитие», и её героиня Лиза Лаптева принесла актрисе всесоюзную известность. В 1984 году её взяли в фильм «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» на роль Марьи, потом в комедию «Не ходите, девки, замуж» — на роль доярки Натальи Солдатовой. В 1986 году Татьяна Ивановна снялась в шести фильмах, среди них — «Зина-Зинуля» и «По главной улице с оркестром». В 1987 году Агафонова играла хористку в картине «Забытая мелодия для флейты». В 1989 году она попала в «Интердевочку» и даже в противоречивый перестроечный «чернушный» фильм «Беспредел».

В 1990-е Агафоновой предложили возглавить колхоз «Авангард». Она согласилась и позже поступила в Тверскую сельскохозяйственную академию по специальности «Менеджмент». Через несколько лет на фоне стресса, связанного с управлением, у актрисы случился инсульт. Татьяна Ивановна похудела на 50 килограммов во время реабилитации. И вернулась в кино. Её последняя роль — сериал «Шифр 4» 2023 года. Но больше Агафоновой нравится следить за собственным земельным наделом в деревне Залазино.

Елена Проклова

Елена Проклова — актриса МХАТ, но в кино она тоже снималась, причём с 60-х. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Сергей Виноградов

Елена Проклова впервые появилась в кино в 1965 году, ей было 13 лет, играла Таню Нечаеву в картине «Звонят, откройте дверь». В следующем году Проклова исполнила роль Герды в «Снежной королеве». Её взрослая кинокарьера расцвела ещё в 70-е благодаря фильмам «Мимино» и «Собака на сене». В 1981 году Проклову можно было видеть в фильме «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой, а в 1983 году особенно удачным был дуэт с Кириллом Лавровым в картине «Из жизни начальника уголовного розыска». В 1987 году телезрителей особо впечатлила её роль в фильме «Запомните меня такой», а в 1989 году она приняла участие в детективной научной фантастике «Идеальное преступление».

В 2025 году 72-летняя Елена Игоревна играла в спектаклях «Невеста напрокат», «Убегая от тебя», «Насильно мил не будешь». В кино Проклова не снималась с 2020 года, последним фильмом стал «Андреевский флаг». С 1984 года она — заслуженная артистка РСФСР. В 2022 году Елена Игоревна пережила инсульт и довольно быстро восстановилась. Так что теперь снова может играть на театральных подмостках.