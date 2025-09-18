«Клюквенный щербет» против Турции: 11 000 жалоб, скандальный роман и угроза закрытия сериала Оглавление Почему фанаты раскритиковали роман Фираза и Доа Будущее «Клюквенного щербета»: выйдет ли вторая серия после скандала Ещё один скандал: за что задержали сценаристку «Клюквенного щербета» Life.ru рассказывает подробнее о громком скандале, который разгорелся после выхода первой серии четвёртого сезона популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет». 17 сентября, 22:25 «Клюквенный щербет» — почему новый сезон вызвал такой скандал. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / silaaturkoglu, batuhanbozkurtyuzgulec

Фанаты «Клюквенного щербета» целое лето с нетерпением ждали выхода нового сезона. Первый эпизод показали на турецком телевидении 12 сентября, а через несколько дней серию увидели и российские зрители. Однако уже на старте выхода четвёртого сезона разгорелся громкий скандал, из-за которого любимый многими сериал могут закрыть.

Почему фанаты раскритиковали роман Фираза и Доа

Государственный совет по радио и телевидению в Турции (RTÜK) зафиксировал больше 11 тысяч жалоб в первый же день после выхода в свет долгожданной серии. Всё из-за того, что сценаристы ввели новую любовную линию между Фиразом и Доа.

По сюжету сразу у двух молодых пар в сериале — Доа и Фатиха, а также Нурсумы и Фираза — сложности и недопонимания в отношениях. На последних минутах серии становится понятно, что Доа и Фираз ведут любовную переписку и тайно видятся. Именно это вызвало гнев зрителей, так как по турецким традициям такое поведение противоречит морали и семейным устоям.

Доа и Фираз — почему этой парой недовольны фанаты сериала. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

На протяжении трёх сезонов для Доа семья и принципы всегда стояли на первом месте, а сейчас происходит разрушение образа ради дешёвой интриги. К тому же Доа и Нурсуму связывали дружеские отношения. Теперь фанаты отказываются смотреть продолжение, а также называют новый поворот «позором и страшным грехом».

Глава RTÜK Эбубекир Шахин моментально отреагировал и заявил о начале расследования из-за этого эпизода в сериале. Продюсерам и сценаристам грозят большие штрафы. Самое печальное — «Клюквенный щербет» убрали из сетки вещания, а проморолик ко второй серии удалили со всех платформ.

Будущее «Клюквенного щербета»: выйдет ли вторая серия после скандала

Как сообщила известная журналистка и инсайдер Бирсен Алтунташ, продюсеры и авторы экстренно переписывают сценарий, чтобы избежать закрытия сериала. Однако, как они выкрутятся, остаётся большим вопросом. Некоторые турецкие СМИ уверяют, что роман Доа и Фираза может оказаться просто сном одного из раненых персонажей. Другие же уверены, что эту историю смягчат, а затем полностью уберут.

Сценаристы экстренно переснимают эту сюжетную линию. В Сети уже появились свежие кадры, как Доа и Фираз вместе сидят в машине. Остальные же истории героев останутся без изменений.

В RTÜK тщательно следят за переменами в сюжете. Выход второй серии состоится, если на это дадут одобрение. Продюсер «Клюквенного щербета» Фарук Тургут уверяет, что серьёзных проблем нет: «Работа идёт полным ходом, сейчас активно готовится новый фрагмент к серии».

Фираз с женой Нурсумой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Ещё один скандал: за что задержали сценаристку «Клюквенного щербета»

После выхода первой серии разгорелся ещё один скандал. Сценаристку «Клюквенного щербета» Мерве Гёнтем задержали из-за обвинений в «подстрекательстве к проституции» и «подстрекательстве к совершению преступления». Дело открыли из-за её слов в интервью четырёхлетней давности. Пока же процесс приостановили. По решению суда её выпустили под контроль, а в соцсетях была запущена акция в поддержку Гёнтем под названием «сценарное дело — не преступление».

Только эта история может стать ещё одним пятном на старте выхода сериала «Клюквенный щербет», который близок к тому, чтобы окончательно погрязнуть в скандалах.

Авторы Галина Глазко