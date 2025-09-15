Что с ними стало и как живут сегодня: 8 актёров СССР, которые были кумирами кино восьмидесятых

Восьмидесятые были удивительным временем для советского кино. В начале десятилетия мы имеем дело с золотым веком советского кинематографа времён Брежнева, между 1982 и 1985 годами правят Андропов и те, кто, сменяя друг друга, занимает его место, а начиная с 1985 года появляется уже феномен «перестроечного кино», которое не боится как развлекать, так и рассказывать о социальных проблемах. Это точно то время, по которому приятно ностальгировать. Рассказываем, кто из актёров восьмидесятых как живёт в наши дни и по какому кино стали известны в последнее десятилетие СССР.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган может похвастаться внушительной фильмографией и крепким здоровьем. Фото © «Ларец Марии Медичи», режиссёр Рудольф Фрунтов, сценаристы Рудольф Фрунтов, Еремей Парнов / Kinopoisk, © РИА Новости / Алексей Майшев

Эммануил Гедеонович Виторган принял участие сразу в нескольких культовых фильмах последних лет брежневской эпохи. В 1980 году он сыграл Винсента Савиньи в детективном «Ларце Марии Медичи». Через два года снялся в роли Виктора Коврова в «Чародеях». Характерная внешность вместе с привычками потомственного интеллигента позволили Виторгану одновременно хорошо играть и лидера ОПГ в фильме «Профессия — следователь» в том же году. Картина как-то поблекла на фоне «Чародеев», но всё равно представляет интерес. В 1987-м Виторган играл в фильме «Следопыт» коменданта Джорджа Крэгга. Сейчас Виторгану 85 лет, иногда возникают слухи о его здоровье, но актёр снимается в кино и выступает в театре. Последние фильмы с его участием запланированы на 2025 год, а в своём Культурном центре Эммануила Виторгана он появляется ещё чаще.

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян разбил все женские сердечки Советского Союза, перевоплотившись в гардемарина. Фото © «Гардемарины, вперёд!», режиссёр Светлана Дружинина, сценаристы Светлана Дружинина, Юрий Нагибин / Kinopoisk, © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В каком-то смысле Дмитрий навсегда останется для аудитории гардемарином Алёшей Корсаком. Для Харатьяна 80-е стали временем юношеской энергии, перемешанной с высокой продуктивностью. Десятилетие начинается с военного фильма «Праздник фонарей», где Дмитрий — танкист, а продолжается «Скоростью» 1983 года, гоночным фильмом, что появился лет за 20 до всяких «Форсажей». Потом он играет «астронавта» в фильме «Летние впечатления о планете Z» 1986 года. Настоящую славу актёру приносят «Гардемарины, вперёд!» в 1987 году, ну а завершаются восьмидесятые лёгким и даже комедийным «Частным детективом». В 2025 году Харатьян в добром здравии, у него юбилейный год, сейчас актёру всего 65. Дмитрий продолжает работать с советским наследием: после 2020-го он два раза снялся в новых «Гардемаринах», а последний фильм — это «ВИА «Васильки». Харатьян не только играет в кино и театре, он ещё и поёт, и концерты в 2025 году регулярные.

Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин — потомственный профессионал в сфере визуальных искусств. Фото © «Василий Буслаев», режиссёр Геннадий Васильев, сценаристы Сергей Наровчатов, Борис Шустров, Геннадий Васильев / Kinopoisk, © РИА Новости / Мария Девахина

Дмитрий Золотухин — сын заслуженного артиста РСФСР Льва Золотухина. С 2000 года он — заслуженный артист Российской Федерации. Вот что значат крепкие традиции и преемственность поколений! И до 1980 года Золотухин-младший работал только в театре. А потом — раз, и всё, приходится играть молодого Петра I в двух фильмах: «Юность Петра» и «В начале славных дел». Это части одной дилогии. А главную роль ему впервые отдали в фильме «Василий Буслаев» — об одноимённом новгородском богатыре. Этот персонаж былин потом проник в исландские саги под именем викинга Боси. Дальше — больше, в 1984 году выходит фильм «Приходи свободным», где Дмитрий играет чеченского революционера эпохи Гражданки. В 1985-м Золотухин-младший исполняет роль силача Ивана Поддубного в картине «Знай наших!». А в 1986 году Дмитрий Золотухин снимается в фильме «Юность Бемби». Если вы подумали про милого диснеевского оленёнка, вы подумали правильно. В СССР была своя экранизация «Бемби». С 1987 по 2016 год Дмитрий Золотухин в кино не снимался, с 2018-го тоже нигде не появляется как актёр. Сейчас ему 67 лет, он работает на телевидении, но за кадром, в качестве продюсера.

Александр Михайлов

Александр Михайлов сыграл 85 ролей в кино и 50 — в театре. Фото © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / kinopoisk, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Михайлов — это Василий из фильма «Любовь и голуби». В 1984 году он сыграл свою самую известную роль. За три года до, в 1981 году, актёр участвовал в фильме «Карнавал». А потом, в 1985 году, снялся в криминальной драме «Змеелов». Десятилетие закончилось ролью парашютиста Счастливчика в фильме 1987 года «Свободное падение». Сейчас Михайлову 80 лет. Его последний фильм —«Ёлки-11» 2024 года. А в марте года этого Михайлов выступал на гастролях в Иркутске.

Александр Панкратов-Чёрный

Александр Панкратов-Чёрный снялся в поистине культовых картинах 80-х. Фото © «Мы из джаза», режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Kinopoisk, © ТАСС / Артём Геодакян

Александр Панкратов-Чёрный — очень запоминающийся актёр. Его добродушное выражение лица, мягкий голос и пышные усы внушают особую симпатию. И доверие. Восьмидесятые начались для актёра культовым фильмом «Мы из джаза». Продолжились ностальгической драмой о гениях чечётки «Зимний вечер в Гаграх». И завершились достаточно потешно романтической комедией «Где находится нофелет?», это мужская версия картины «Самая обаятельная и привлекательная». В 2025 году Панкратов-Чёрный активно гастролирует по России, играя в театре. А последний фильм с ним — это новые «Гардемарины» 2024 года.

Владимир Шевельков

Владимир Шевельков начал ещё до 80-х, он снялся в «Приключениях принца Флоризеля». Фото © «Гардемарины, вперёд!», режиссёр Светлана Дружинина, сценаристы Светлана Дружинина, Юрий Нагибин / Kinopoisk, © ТАСС / Александра Мудрац

Владимир Шевельков в 80-е снимался в фильмах о молодёжных проблемах, предшественниках «перестроечного кино». В 1983-м это картина «Хозяйка детского дома», в 1984-м — «Герой её романа». В 1985 году этот видеоряд был немного разбавлен космической комедией «Как стать счастливым». А в 1987 году Шевельков стал князем Оленевым в «Гардемаринах». В 1988-м он играл Суслика в фильме «Щенок», а в 1989-м «поехал в Висбаден», снявшись в экранизации повести Тургенева «Вешние воды». Его последний фильм на данный момент — это байопик 2024 года «Столыпин». В 2025 году Владимир стал режиссёром-постановщиком в спектаклях «Балабол-9» и «Не видя преград». Сейчас ему 64 года, самое время для режиссуры.

Игорь Костолевский

Игорь Костолевский родился в семье начальника Всесоюзного объединения «Экспортлес». Фото © «Тегеран-43», режиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Александр Алов, Владимир Наумов, Михаил Шатров / Kinopoisk, © ТАСС / Валерия Калугина

Игорь Костолевский стал актёром так: два года промучился в иженерно-строительном институте, а потом бросил всё и прошёл в ГИТИС на курс Андрея Гончарова. В 1980 году он снялся в роли разведчика в фильме «Тегеран-43». В 1985-м сыграл в фильме «Законный брак» Игоря Волошина, а в 1986 году просто Игоря в картине «По главной улице с оркестром». Сейчас у Костолевского карьера мчится, аки поезд по рельсам, в 2020-м он «вписался» в психологический сериал «Триггер», в 2024 году был замечен в сериале «Игры» — про Олимпиаду, а его последний на данный момент фильм — «Финал», это про волейбол. Игорю сейчас 76 лет, а работает наравне с молодыми...

Сергей Проханов

Сергей Проханов больше известен по фильму «Усатый нянь». Но в 80-е актёр тоже не терял актуальности. Фото © «Усатый нянь», режиссёр Владимир Грамматиков, сценаристы Александр Мишарин, Андрей Вейцлер / Kinopoisk, © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сергей Проханов — это «Усатый нянь». А в 1989 году он играл Ростика в фильме «Пять углов». В 1987 году вышла чисто перестроечная «Мисс миллионерша», в которой Проханов играл ведущего. А в самом начале десятилетия, в 1980 году, Сергей играл пажа королевы в картине «Дон Карлос» и радовал зрителей ролями в военных и революционных фильмах. В 2025 году 72-летнего Проханова можно увидеть в Театре на Малой Ордынке. Он играет там в спектаклях «Мэри Поппинс — Next», «Оскар и Розовая Дама», «Старый новый Фауст».