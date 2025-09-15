Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 14:43

«Я не верю»: Алексей Воробьёв рассказал о семейном счастье с Аидой Гарифуллиной

Алексей Воробьёв рассказал о семейном счастье с Аидой Гарифуллиной

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Певец Алексей Воробьёв рассказал о своих отношениях с супругой Аидой Гарифуллиной и девятилетней дочерью Оливией, подчеркнув, что счастье жены для него на первом месте. Об это он сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Насколько мистически сложилась история после того, как я написал поэтический сборник. У меня теперь есть ребёнок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — сказал он.

Воробьёв с теплотой отозвался о дочери Аиды, Оливии, чей отец держится в секрете. Он подчеркнул, что счастье жены для него превыше всего.

Алексей Воробьёв показал домашнее видео с женой Аидой Гарифуллиной и дочерью
Алексей Воробьёв показал домашнее видео с женой Аидой Гарифуллиной и дочерью

Ранее стало известно, что ведущими Интервидения станут Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина. Финал конкурса состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Мать певицы Ляйля Ильдаровна высоко оценила выбор дочери, положительно отозвавшись о зяте.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Аида Гарифуллина
  • Алексей Воробьёв
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar