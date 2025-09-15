«Я не верю»: Алексей Воробьёв рассказал о семейном счастье с Аидой Гарифуллиной
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Певец Алексей Воробьёв рассказал о своих отношениях с супругой Аидой Гарифуллиной и девятилетней дочерью Оливией, подчеркнув, что счастье жены для него на первом месте. Об это он сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Насколько мистически сложилась история после того, как я написал поэтический сборник. У меня теперь есть ребёнок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — сказал он.
Воробьёв с теплотой отозвался о дочери Аиды, Оливии, чей отец держится в секрете. Он подчеркнул, что счастье жены для него превыше всего.
Ранее стало известно, что ведущими Интервидения станут Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина. Финал конкурса состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Мать певицы Ляйля Ильдаровна высоко оценила выбор дочери, положительно отозвавшись о зяте.