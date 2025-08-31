Алексей Воробьёв показал домашнее видео с женой Аидой Гарифуллиной и дочерью

Певец и актёр Алексей Воробьёв опубликовал домашнее видео со своей супругой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной, и её девятилетней дочерью Оливией. Воробьёв запечатлел момент домашней репетиции своей жены, прокомментировав это с восхищением: он признался, что каждый день получает удовольствие от того, что видит репетиции и слышит её «божественный голос».