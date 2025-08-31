Алексей Воробьёв показал домашнее видео с женой Аидой Гарифуллиной и дочерью
Певец и актёр Алексей Воробьёв опубликовал домашнее видео со своей супругой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной, и её девятилетней дочерью Оливией. Воробьёв запечатлел момент домашней репетиции своей жены, прокомментировав это с восхищением: он признался, что каждый день получает удовольствие от того, что видит репетиции и слышит её «божественный голос».
Музыкант также продемонстрировал тёплые отношения с дочерью Гарифуллиной Оливией, уточнив у девочки, является ли его новая песня «Дневник романтика» её любимой. Воробьёв отметил, что именно Оливия стала его «самой мощной и честной поддержкой». Поклонники тепло отреагировали на кадры, отмечая искренность и гармонию в новой семье артиста.
Напомним, один из самых известных холостяков России тайно связал себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. В Сети появилось первое фото пары, на котором заметили обручальное кольцо на пальце артиста. Летом Воробьёв официально подтвердил свой брак, впервые появившись с женой на публике. Певец поделился видео, где певица готовит сырники, и назвал себя самым счастливым мужчиной.
