Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы
Певец Алексей Воробьёв вышел в свет с обручальным кольцом после тайной свадьбы
Алексей Воробьёв. Фото © VK / Алексей Воробьев
Алексей Воробьёв больше не скрывает перемены в личной жизни — на новых снимках певец и актёр уверенно демонстрирует обручальное кольцо. Недавно журналисты сообщили о тайной свадьбе артиста с оперной звездой Аидой Гарифуллиной, и теперь статус «женат» получил визуальное подтверждение.
Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina
По данным инсайдеров Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Церемония прошла без огласки. При этом сама Гарифуллина кольцо пока не носит — предпочитает не афишировать перемены.
О романе пары заговорили в начале года, когда Воробьёв и Гарифуллина появились вместе на музыкальном шоу, а позже — и в оперных залах за границей, где выступает певица. До брака с Воробьёвым Аида не была замужем, но встречалась с теннисистом Маратом Сафиным.
Ранее Алексей Воробьёв признавался, что устал от одиночества и хочет построить крепкие отношения. По его словам, рядом с ним должна быть творческая девушка, которая сможет понять специфику его профессии — съёмки, сцены близости и публичность. Артист отмечал, что только человек из той же сферы способен принять такие условия.