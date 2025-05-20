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20 мая, 16:14

Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы

Певец Алексей Воробьёв вышел в свет с обручальным кольцом после тайной свадьбы

Алексей Воробьёв. Фото © VK / Алексей Воробьев

Алексей Воробьёв. Фото © VK / Алексей Воробьев

Алексей Воробьёв больше не скрывает перемены в личной жизни — на новых снимках певец и актёр уверенно демонстрирует обручальное кольцо. Недавно журналисты сообщили о тайной свадьбе артиста с оперной звездой Аидой Гарифуллиной, и теперь статус «женат» получил визуальное подтверждение.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

По данным инсайдеров Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Церемония прошла без огласки. При этом сама Гарифуллина кольцо пока не носит — предпочитает не афишировать перемены.

О романе пары заговорили в начале года, когда Воробьёв и Гарифуллина появились вместе на музыкальном шоу, а позже — и в оперных залах за границей, где выступает певица. До брака с Воробьёвым Аида не была замужем, но встречалась с теннисистом Маратом Сафиным.

В Сети нашли первое фото певца Алексея Воробьёва с женой
В Сети нашли первое фото певца Алексея Воробьёва с женой

Ранее Алексей Воробьёв признавался, что устал от одиночества и хочет построить крепкие отношения. По его словам, рядом с ним должна быть творческая девушка, которая сможет понять специфику его профессии — съёмки, сцены близости и публичность. Артист отмечал, что только человек из той же сферы способен принять такие условия.

Милена Скрипальщикова
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