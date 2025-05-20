Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы

Алексей Воробьёв больше не скрывает перемены в личной жизни — на новых снимках певец и актёр уверенно демонстрирует обручальное кольцо. Недавно журналисты сообщили о тайной свадьбе артиста с оперной звездой Аидой Гарифуллиной, и теперь статус «женат» получил визуальное подтверждение.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

По данным инсайдеров Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Церемония прошла без огласки. При этом сама Гарифуллина кольцо пока не носит — предпочитает не афишировать перемены.

О романе пары заговорили в начале года, когда Воробьёв и Гарифуллина появились вместе на музыкальном шоу, а позже — и в оперных залах за границей, где выступает певица. До брака с Воробьёвым Аида не была замужем, но встречалась с теннисистом Маратом Сафиным.