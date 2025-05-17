В Сети нашли первое фото певца Алексея Воробьёва с женой

Недавно женившийся певец Алексей Воробьёв появился на фотографии вместе со своей женой — оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Снимок опубликовала пресс-служба российского посольства в Австрии, где супруги находились на тот момент.

Их бурный роман начался в феврале этого года, а уже в апреле влюблённые по уши артисты приняли решение узаконить свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Заявить об отношениях во всеуслышание Воробьёв и Гарифуллина не хотят, но и не скрываются от глаз. Пара появилась на приёме в Вене по случаю Дня Победы. Кстати, у Аиды есть ещё и австрийское гражданство.