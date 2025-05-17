В Сети нашли первое фото певца Алексея Воробьёва с женой
Российское посольство в Австрии опубликовало первое фото Воробьёва с женой
Алексей Воробьёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow
Недавно женившийся певец Алексей Воробьёв появился на фотографии вместе со своей женой — оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Снимок опубликовала пресс-служба российского посольства в Австрии, где супруги находились на тот момент.
Воробьёв с женой. Фото © Пресс-служба посольства РФ в Австрии
Их бурный роман начался в феврале этого года, а уже в апреле влюблённые по уши артисты приняли решение узаконить свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Заявить об отношениях во всеуслышание Воробьёв и Гарифуллина не хотят, но и не скрываются от глаз. Пара появилась на приёме в Вене по случаю Дня Победы. Кстати, у Аиды есть ещё и австрийское гражданство.
Кажется, Воробьёв уже кое-что знал, когда в марте говорил о том, что ему нужна спутница творческой профессии. Уже тогда 37-летний певец сказал, что устал быть холостяком. Он допустил, что его жизнь после женитьбы навсегда изменится, но это того стоит. Недавно Life.ru рассказывал, как он тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной.