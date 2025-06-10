Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв впервые вышел в свет с супругой
Алексей Воробьёв впервые вышел в свет с супругой Аидой Гарифуллиной
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников, Александр Астафьев
Певец Алексей Воробьёв официально подтвердил свой семейный статус, впервые появившись на светском мероприятии с супругой – известной оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Их запечатлел там корреспондент kp.ru. Знаковое для пары событие произошло на московской премьере спортивной драмы «Больше чем футбол», где Воробьёв исполнил одну из главных ролей.
Хотя на красную дорожку артист вышел один, весь вечер он провёл в обществе супруги. Это стало первым официальным совместным появлением пары на публике после слухов об их браке. По словам очевидцев, Воробьёв и Гарифуллина выглядели счастливыми.
Напомним, в мае стало известно, что один из самых завидных холостяков России Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Затем в Сети нашли первое фото молодожёнов и увидели кольцо на пальце певца. Наконец, вскоре парочку застукали целующимися во время ужина в центре столицы.