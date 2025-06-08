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Регион
8 июня, 10:14

«Моё счастье — это моё»: Алексей Воробьёв рассказал, почему скрывал женитьбу на оперной диве

Алексей Воробьёв признался, что скрывал свою свадьбу из-за хейтеров

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец и актёр Алексей Воробьёв официально подтвердил слухи о браке с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, открыто рассказав о своём новом семейном статусе. Артист, который ранее скрывал отношения, теперь охотно обсуждает этот вопрос с прессой. Он пояснил, что, несмотря на желание разделить радость с поклонниками, пара сознательно сохраняла роман в тайне, понимая, что не все могут воспринять эту новость положительно.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Моё счастье — это моё», — ответил он в эфире «Центрального телевидения».

37-летний исполнитель отметил, что сравнивает свою избранницу, которая, кстати, является его ровесницей, с драгоценностью, подчёркивая, что истинные чувства не требуют публичной демонстрации. Его возлюбленная всегда избегала публичности в личной жизни и придерживается аналогичного мнения. По её словам, когда человек находит настоящее сокровище, он не стремится выставлять это напоказ, а бережно хранит это для себя.

Воробьёва и Гарифуллину увидели целующимися после новостей о тайной свадьбе
Воробьёва и Гарифуллину увидели целующимися после новостей о тайной свадьбе

Напомним, что ранее Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы. Гарифуллина кольцо не носит. Бракосочетание пары прошло в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

Александра Мышляева
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