«Моё счастье — это моё»: Алексей Воробьёв рассказал, почему скрывал женитьбу на оперной диве

Певец и актёр Алексей Воробьёв официально подтвердил слухи о браке с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, открыто рассказав о своём новом семейном статусе. Артист, который ранее скрывал отношения, теперь охотно обсуждает этот вопрос с прессой. Он пояснил, что, несмотря на желание разделить радость с поклонниками, пара сознательно сохраняла роман в тайне, понимая, что не все могут воспринять эту новость положительно.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Моё счастье — это моё», — ответил он в эфире «Центрального телевидения».

37-летний исполнитель отметил, что сравнивает свою избранницу, которая, кстати, является его ровесницей, с драгоценностью, подчёркивая, что истинные чувства не требуют публичной демонстрации. Его возлюбленная всегда избегала публичности в личной жизни и придерживается аналогичного мнения. По её словам, когда человек находит настоящее сокровище, он не стремится выставлять это напоказ, а бережно хранит это для себя.