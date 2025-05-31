Воробьёва и Гарифуллину увидели целующимися после новостей о тайной свадьбе

Певец Алексей Воробьёв был замечен в компании оперной дивы Аиды Гарифуллиной во время ужина в центре Москвы. Корреспондент издания «Блокнот» запечатлел их целующимися в одном из заведений на Патриарших прудах.

Пара провела вечер за тесной беседой и не скрывала тёплых чувств: на кадрах видно, как они держатся за руки и обмениваются поцелуями. На выходе из ресторана артисты продолжили прогулку по тихим улицам района.