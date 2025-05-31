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31 мая, 04:27

Воробьёва и Гарифуллину увидели целующимися после новостей о тайной свадьбе

Алексей Воробьёв. Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Алексей Воробьёв. Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьёв был замечен в компании оперной дивы Аиды Гарифуллиной во время ужина в центре Москвы. Корреспондент издания «Блокнот» запечатлел их целующимися в одном из заведений на Патриарших прудах.

Пара провела вечер за тесной беседой и не скрывала тёплых чувств: на кадрах видно, как они держатся за руки и обмениваются поцелуями. На выходе из ресторана артисты продолжили прогулку по тихим улицам района.

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Напомним, что ранее Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы. Гарифуллина же никаких украшений, свидетельствующих о браке, не носит. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Церемония прошла без огласки.

Тимур Хингеев
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