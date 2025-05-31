Воробьёва и Гарифуллину увидели целующимися после новостей о тайной свадьбе
Алексей Воробьёв. Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow
Певец Алексей Воробьёв был замечен в компании оперной дивы Аиды Гарифуллиной во время ужина в центре Москвы. Корреспондент издания «Блокнот» запечатлел их целующимися в одном из заведений на Патриарших прудах.
Пара провела вечер за тесной беседой и не скрывала тёплых чувств: на кадрах видно, как они держатся за руки и обмениваются поцелуями. На выходе из ресторана артисты продолжили прогулку по тихим улицам района.
Напомним, что ранее Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв засветил обручальное кольцо после тайной свадьбы. Гарифуллина же никаких украшений, свидетельствующих о браке, не носит. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Церемония прошла без огласки.