Алексей Воробьёв снял супругу за готовкой сырников и назвал себя самым счастливым мужчиной
Алексей Воробьёв снял супругу Аиду Гарифуллину за приготовлением сырников
Аида Гарифуллина опубликовала кулинарное видео. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aidagarifullina
Жена исполнителя Алексея Воробьёва — Аида Гарифуллина — с нежностью обратилась к нему. В своём личном блоге она поблагодарила его за то, что он помог снять кулинарное видео.
Аида Гарифуллина опубликовала кулинарное видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aidagarifullina
В одном из роликов оперная певица продемонстрировала, как они проводят свободное время от гастролей и концертов. Недавно она приготовила сырники и решила поделиться этим со своими подписчиками. Муж весь процесс снимал на камеру.
«Вкусные домашние сырники. P.S. Любовь моя, спасибо тебе за то, что снял это», — написала оперная певица.
Воробьёв прокомментировал видео среди первых. Он ответил ей не менее нежно, написав: «Я самый счастливый мужчина на планете». Взаимодействие пары вызвало большое количество умилительных откликов. Подписчики отметили, что Алексей и Аида прекрасная пара.
Напомним, что один из самых завидных холостяков России Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Позже в Сети нашли первое фото молодожёнов и увидели кольцо на пальце певца. Летом исполнитель официально подтвердил свой статус впервые появившись на светском мероприятии с супругой. Пара появилась на московской премьере спортивной драмы «Больше чем футбол», где Воробьёв исполнил одну из главных ролей.