Алексей Воробьёв снял супругу за готовкой сырников и назвал себя самым счастливым мужчиной

Жена исполнителя Алексея Воробьёва — Аида Гарифуллина — с нежностью обратилась к нему. В своём личном блоге она поблагодарила его за то, что он помог снять кулинарное видео.

Аида Гарифуллина опубликовала кулинарное видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aidagarifullina

В одном из роликов оперная певица продемонстрировала, как они проводят свободное время от гастролей и концертов. Недавно она приготовила сырники и решила поделиться этим со своими подписчиками. Муж весь процесс снимал на камеру.

«Вкусные домашние сырники. P.S. Любовь моя, спасибо тебе за то, что снял это», — написала оперная певица.