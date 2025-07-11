Воробьёв показал фото с тайной свадьбы с Гарифуллиной и рассказал, что такое счастье
Алексей Воробьёв поделился фотографией с тайной свадьбы с Аидой Гарифуллиной
Обложка © ТАСС / Александр Щербак, POOL / Александр Астафьев
Певец Алексей Воробьёв впервые выложил фотографию со своей тайной свадьбы с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. На своей странице в соцсети артист поделился романтическим кадром, на котором запечатлены руки молодожёнов с обручальными кольцами. В подписи к фотографии певец признался, что наконец-то нашёл своё счастье благодаря новой избраннице.
Кадр с тайной свадьбы Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mr.alexsparrow
Аида Гарифуллина ровесница Воробьёва, ей 37 лет. Она родом из Казани. Её мать — дирижер хора и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а отец — ландшафтный дизайнер. С детства Аида была окружена музыкой, что способствовало её любви к академическому музыкальному искусству. Она окончила Высшую школу музыки в Нюрнберге, а затем продолжила обучение в Венском университете музыки и исполнительского искусства.
Напомним, в мае стало известно, что один из самых завидных холостяков России Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Затем в Сети нашли первое фото молодожёнов и увидели кольцо на пальце певца. Наконец, вскоре парочку застукали целующимися во время ужина в центре столицы.