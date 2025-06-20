Алексей Воробьёв блеснул талантами на вечеринке в рамках ПМЭФ-2025

На вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) популярный российский певец Алексей Воробьёв блеснул талантами, продемонстрировав гостям первоклассные навыки игры на аккордеоне, а также невероятные вокальные данные.

По данным Пятого канала, артист исполнил несколько разноплановых композиций: от строчек «Под южным небом мы расстанемся с тобой» до бессмертного хита Нины Симон Feeling Good. На одном из мероприятий Воробьёв появился перед зрителями в белой рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутой верхней пуговицей, а на другом сиял в тугом чёрном костюме, вытанцовывая в такт сложным ритмам.