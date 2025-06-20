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Регион
20 июня, 14:10

Алексей Воробьёв блеснул талантами на вечеринке в рамках ПМЭФ-2025

Алексей Воробьёв. Обложка © VK / Алексей Воробьёв / Андрей Федечко

Алексей Воробьёв. Обложка © VK / Алексей Воробьёв / Андрей Федечко

На вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) популярный российский певец Алексей Воробьёв блеснул талантами, продемонстрировав гостям первоклассные навыки игры на аккордеоне, а также невероятные вокальные данные.

Алексей Воробьёв блеснул талантами на вечеринке в рамках ПМЭФ-2025. Видео © Пятый канал

По данным Пятого канала, артист исполнил несколько разноплановых композиций: от строчек «Под южным небом мы расстанемся с тобой» до бессмертного хита Нины Симон Feeling Good. На одном из мероприятий Воробьёв появился перед зрителями в белой рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутой верхней пуговицей, а на другом сиял в тугом чёрном костюме, вытанцовывая в такт сложным ритмам.

Алексей «Больше не холостяк» Воробьёв впервые вышел в свет с супругой
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Напомним, что в мае Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Позже певец засветил обручальное кольцо. В итоге музыкант рассказал, почему скрывал женитьбу на оперной диве.

Борис Эльфанд
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