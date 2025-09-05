Мессенджер MAX
5 сентября, 12:41

«Он необыкновенный»: Алексей Воробьёв очаровал мать Аиды Гарифуллиной

Мама певицы Гарифуллиной положительно высказалась о её браке с Воробьёвым

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко, Екатерина Чеснокова

Мать известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной дала восторженную оценку выбору своей дочери, высказавшись о её супруге, популярном артисте Алексее Воробьёве. Ляйля Ильдаровна поделилась своим мнением с журналистами в ходе премьерного показа кинокартины «Сказки тёмного леса. Ворожея», где её зять исполнил одну из ключевых ролей.

На мероприятии артист появился без супруги, которая в это время была занята подготовкой к предстоящему выступлению на сцене Большого театра. Также на премьере отсутствовала и дочь Гарифуллиной — Оливия, она не смогла посетить мероприятие из-за занятий в школе. Вместо них Воробьёва сопровождала тёща, которая с радостью пообщалась с прессой.

«Он необыкновенный, очень добрый, очень весёлый. И самое главное — он очень талантливый. То, что два талантливых человека встретились — это замечательно», — с улыбкой отметила Ляйля.

Разговор с журналистами естественным образом перешёл к теме личного счастья. На вопрос о том, как ему удалось встретить свою любовь, Воробьёв признался, что это произошло в самый неожиданный момент его жизни. Артист откровенно поделился, что до встречи с Аидой не верил в сказки, но именно эти отношения стали для него воплощением настоящего счастья, полностью изменив его представления о любви.

Его тёща полностью поддержала эти слова, добавив, что искренние чувства обычно приходят тогда, когда их совсем не ждёшь. По её мнению, именно такая непредсказуемость и делает настоящую любовь такой особенной и ценной.

Алексей Воробьёв снял супругу за готовкой сырников и назвал себя самым счастливым мужчиной
Напомним, что один из самых завидных холостяков России Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Летом исполнитель официально подтвердил свой статус, впервые появившись на светском мероприятии с супругой. Теперь же пара, не скрывая своего счастья, активно делятся в социальных сетях совместными моментами. Недавно Воробьёв запечатлел домашнюю репетицию жены, прокомментировав это с восхищением: он признался, что каждый день получает удовольствие от того, что слышит её «божественный голос».

Юлия Сафиулина
