«Он необыкновенный»: Алексей Воробьёв очаровал мать Аиды Гарифуллиной

Мать известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной дала восторженную оценку выбору своей дочери, высказавшись о её супруге, популярном артисте Алексее Воробьёве. Ляйля Ильдаровна поделилась своим мнением с журналистами в ходе премьерного показа кинокартины «Сказки тёмного леса. Ворожея», где её зять исполнил одну из ключевых ролей.

На мероприятии артист появился без супруги, которая в это время была занята подготовкой к предстоящему выступлению на сцене Большого театра. Также на премьере отсутствовала и дочь Гарифуллиной — Оливия, она не смогла посетить мероприятие из-за занятий в школе. Вместо них Воробьёва сопровождала тёща, которая с радостью пообщалась с прессой.

«Он необыкновенный, очень добрый, очень весёлый. И самое главное — он очень талантливый. То, что два талантливых человека встретились — это замечательно», — с улыбкой отметила Ляйля.

Разговор с журналистами естественным образом перешёл к теме личного счастья. На вопрос о том, как ему удалось встретить свою любовь, Воробьёв признался, что это произошло в самый неожиданный момент его жизни. Артист откровенно поделился, что до встречи с Аидой не верил в сказки, но именно эти отношения стали для него воплощением настоящего счастья, полностью изменив его представления о любви.