«Он необыкновенный»: Алексей Воробьёв очаровал мать Аиды Гарифуллиной
Мама певицы Гарифуллиной положительно высказалась о её браке с Воробьёвым
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко, Екатерина Чеснокова
Мать известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной дала восторженную оценку выбору своей дочери, высказавшись о её супруге, популярном артисте Алексее Воробьёве. Ляйля Ильдаровна поделилась своим мнением с журналистами в ходе премьерного показа кинокартины «Сказки тёмного леса. Ворожея», где её зять исполнил одну из ключевых ролей.
На мероприятии артист появился без супруги, которая в это время была занята подготовкой к предстоящему выступлению на сцене Большого театра. Также на премьере отсутствовала и дочь Гарифуллиной — Оливия, она не смогла посетить мероприятие из-за занятий в школе. Вместо них Воробьёва сопровождала тёща, которая с радостью пообщалась с прессой.
«Он необыкновенный, очень добрый, очень весёлый. И самое главное — он очень талантливый. То, что два талантливых человека встретились — это замечательно», — с улыбкой отметила Ляйля.
Разговор с журналистами естественным образом перешёл к теме личного счастья. На вопрос о том, как ему удалось встретить свою любовь, Воробьёв признался, что это произошло в самый неожиданный момент его жизни. Артист откровенно поделился, что до встречи с Аидой не верил в сказки, но именно эти отношения стали для него воплощением настоящего счастья, полностью изменив его представления о любви.
Его тёща полностью поддержала эти слова, добавив, что искренние чувства обычно приходят тогда, когда их совсем не ждёшь. По её мнению, именно такая непредсказуемость и делает настоящую любовь такой особенной и ценной.
Напомним, что один из самых завидных холостяков России Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Летом исполнитель официально подтвердил свой статус, впервые появившись на светском мероприятии с супругой. Теперь же пара, не скрывая своего счастья, активно делятся в социальных сетях совместными моментами. Недавно Воробьёв запечатлел домашнюю репетицию жены, прокомментировав это с восхищением: он признался, что каждый день получает удовольствие от того, что слышит её «божественный голос».