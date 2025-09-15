Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову родственницей и показал, как она носила его на руках в юности

Певец Прохор Шаляпин поделился редкими детскими фото с певицей Ириной Дубцовой и в шутку заявил о «родстве» через дедушку Фёдора Шаляпина и бабушку Майю Плисецкую. Архивные кадры он опубликовал в соцсетях.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official

«Да, мы родственники по линии нашего дедушки Фёдора Ивановича Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой», — ответил Шаляпин на вопрос подписчика об их родстве.

Архивные снимки показывают, что звёзды были знакомы ещё в возрасте 13–14 лет. Шаляпин отметил, что между ними никогда не было конфликтов, вопреки слухам.

Пользователи сети шутливо отмечают, что девушки «носили Шаляпина на руках» с малых лет.