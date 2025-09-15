Владимир Путин
15 сентября, 14:37

Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову родственницей и показал, как она носила его на руках в юности

Прохор Шаляпин опубликовал детские фото с Ириной Дубцовой и пошутил о родстве

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Прохор Шаляпин поделился редкими детскими фото с певицей Ириной Дубцовой и в шутку заявил о «родстве» через дедушку Фёдора Шаляпина и бабушку Майю Плисецкую. Архивные кадры он опубликовал в соцсетях.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official

«Да, мы родственники по линии нашего дедушки Фёдора Ивановича Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой», — ответил Шаляпин на вопрос подписчика об их родстве.

Архивные снимки показывают, что звёзды были знакомы ещё в возрасте 13–14 лет. Шаляпин отметил, что между ними никогда не было конфликтов, вопреки слухам.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official

Пользователи сети шутливо отмечают, что девушки «носили Шаляпина на руках» с малых лет.

Борется за каждый рубль и летает экономом: Раскрыт гонорар за выступления «главного бездельника» России
Ранее Прохор Шаляпин поддержал футболиста Фёдора Смолова, оказавшегося в центре скандала после драки в московском кафе. Певец отметил, что спортсмен «не ассоциируется с драчуном» и напомнил, что любого человека могут спровоцировать, включая его самого.

