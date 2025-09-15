Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову родственницей и показал, как она носила его на руках в юности
Прохор Шаляпин опубликовал детские фото с Ириной Дубцовой и пошутил о родстве
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Прохор Шаляпин поделился редкими детскими фото с певицей Ириной Дубцовой и в шутку заявил о «родстве» через дедушку Фёдора Шаляпина и бабушку Майю Плисецкую. Архивные кадры он опубликовал в соцсетях.
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official
«Да, мы родственники по линии нашего дедушки Фёдора Ивановича Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой», — ответил Шаляпин на вопрос подписчика об их родстве.
Архивные снимки показывают, что звёзды были знакомы ещё в возрасте 13–14 лет. Шаляпин отметил, что между ними никогда не было конфликтов, вопреки слухам.
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official
Пользователи сети шутливо отмечают, что девушки «носили Шаляпина на руках» с малых лет.
Ранее Прохор Шаляпин поддержал футболиста Фёдора Смолова, оказавшегося в центре скандала после драки в московском кафе. Певец отметил, что спортсмен «не ассоциируется с драчуном» и напомнил, что любого человека могут спровоцировать, включая его самого.