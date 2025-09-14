Борется за каждый рубль и летает экономом: Раскрыт гонорар за выступления «главного бездельника» России

Певец Прохор Шаляпин, создающий образ «главного бездельника страны», в реальности активно работает и борется за каждый рубль, берясь за любые корпоративные мероприятия. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию.

41-летний артист недавно поднял ценник на свои выступления на 200 тысяч рублей и теперь готов провести четырёхчасовой праздник за 1,1 миллиона рублей, включая проведение мероприятия и музыкальные выступления. При этом его райдер отличается скромностью — при ограниченном бюджете заказчика Шаляпин согласен летать эконом-классом (но с увеличенным пространством для ног) и останавливаться в отелях уровня четырёх звезд с базовыми условиями.

В гримёрке артист просит подготовить лишь несколько закусок, Coca-Cola Light, виски Macallan и лак для волос, что свидетельствует об отсутствии чрезмерных требований вопреки создаваемому им публичному образу жизни в роскоши.