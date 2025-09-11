Шаляпин призвал Волочкову присмотреться к пенсионерам
Певец Прохор Шаляпин считает, что балерине Анастасии Волочковой необходим спутник жизни старше её самой. Своим мнением артист поделился в беседе с «Газетой.ru».
Шаляпин предположил, что Волочковой ежедневно поступают предложения руки и сердца из-за её богатого приданого. Он рассказал, что посоветовал давней знакомой запретить переоформление её активов без личного присутствия, чтобы избежать риска потерять всё из-за доверчивости. По словам певца, балерина — очень добрый и открытый человек, от чего часто страдает.
«Ее могут облапошить. Ей бы самой кого постарше. Я ей всё время говорю — тебе надо постарше, чтобы на издыхании уже была искренняя любовь», — заявил Шаляпин.
Прохор примерил и себя на роль жениха Волочковой. Он отметил, что визуально они бы хорошо смотрелись, однако не подходят друг другу по очень веской причине. Артист не тонко намекнул, что оба партнёра в их не состоявшейся паре любят лёгкие деньги, поэтому им следует сойтись с теми, кто сможет их давать.
