6 сентября, 15:07

Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь задержанной за наркотики Аглае Тарасовой

Аглая Тарасова и Прохор Шаляпин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Сергей Булкин

Актриса Аглая Тарасова, оказавшаяся в эпицентре громкого скандал из-за наркотиков, получила поддержку со стороны коллег по творческому цеху. В частности, за актрису заступился музыкант Прохор Шаляпин. Он подчеркнул, что выступает против «запрещённых веществ, которыми дурманят молодёжь», однако суровость законов взывает у него недоумение.

«У нас что за убийство, что за 0,4 мл этого вещества для личного пользования, которое в некоторых странах вообще легализовано — 6 лет тюрьмы, практически одинаковое наказание!» — заявил певец URA.ru.

По его словам, наказание в виде лишения свободы за хранение минимального количества вещества было бы слишком строгим. Шаляпин отметил, что речь идёт о личном употреблении, которое не представляет угрозы обществу, и призвал не ломать жизнь Тарасовой из-за ошибки.

Российские актрисы Мария Миронова и Мария Аронова также поддержали свою коллегу. А режиссёр сериала «Санкционер» Артём Захарьян усомнился в причастности звезды к умышленной контрабанде наркотиков. Он выразил надежду на объективность следствия.

«Умысел злоумышленников либо какая-то ошибка, либо недоразумение», — полагает собеседник издания.

Напомним, что у Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с гашишным маслом по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Суд не стал отправлять её под домашний арест, однако актрисе теперь запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью.

Борис Эльфанд
