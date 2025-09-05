Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 10:03

0,4 грамма гашиша: Life.ru узнал подробности задержания Аглаи Тарасовой с наркотиками

SHOT: В вейпе Аглаи Тарасовой было найдено около 0,4 грамма гашиша

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

В вейпе, принадлежащем Аглае Тарасовой, было найдено примерно 0,4 грамма гашиша. Актрису задержали в аэропорту Домодедово 28 августа, когда она проходила через «зелёный коридор», узнал SHOT.

Тарасова прибыла рейсом из Тель-Авива, имея при себе багаж и ручную кладь. При прохождении таможенного контроля её багаж был подвергнут досмотру. В чемодане была обнаружена электронная сигарета, содержимое которой вызвало подозрения у сотрудников таможни. После проведения экспертизы выяснилось, что в жидкости электронной сигареты содержится гашишное масло.

Как ранее сообщал Life.ru, на звезду «Холопа» и «Беспринципных» завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. За это Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф ₽1 млн.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar