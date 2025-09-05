Мессенджер MAX
5 сентября, 09:37

Пойманной с наркотиками в Домодедово актрисе Тарасовой грозит до 7 лет тюрьмы

SHOT: Задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой грозит до 7 лет заключения

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у звезды сериала «Беспринципные», предварительно, было обнаружено гашишное масло при возвращении из Израиля. Против 31-летней дочери актрисы Ксении Раппопорт возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков». Кроме лишения свободы, ей грозит штраф в размере 1 миллиона рублей.

У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту
Напомним, о задержании артистки стало известно несколькими минутами ранее. Дарья-Аглая Тарасова известна зрителям по ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп 2». Она является лауреатом премии «Золотой орёл» (2019) за лучшую женскую роль в кино.

