Пойманной с наркотиками в Домодедово актрисе Тарасовой грозит до 7 лет тюрьмы

Актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у звезды сериала «Беспринципные», предварительно, было обнаружено гашишное масло при возвращении из Израиля. Против 31-летней дочери актрисы Ксении Раппопорт возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков». Кроме лишения свободы, ей грозит штраф в размере 1 миллиона рублей.