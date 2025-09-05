Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:28
4568

У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту

Mash: У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в Домодедово, возбуждено дело

Аглая Тарасова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Аглая Тарасова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У актрисы Аглаи Тарасовой, предварительно, нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Об этом пишет Mash.

Утверждается, что артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри. По данным телеграм-канала, Тарасова несколько дней назад прилетела из Израиля.

По факт инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро актрисе изберут меру пресечения.

31-летняя Дарья-Аглая Тарасова — российская киноактриса, известная по ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп 2», а также в сериале «Беспринципные». Тарасова — лауреат премии «Золотой орёл» (2019) за лучшую женскую роль в кино.

Звёздные предпочтения: Аглая Тарасова раскрыла, почему выбрала для жизни Москву
Звёздные предпочтения: Аглая Тарасова раскрыла, почему выбрала для жизни Москву
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar