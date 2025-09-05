У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту
Mash: У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в Домодедово, возбуждено дело
Аглая Тарасова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
У актрисы Аглаи Тарасовой, предварительно, нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Об этом пишет Mash.
Утверждается, что артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри. По данным телеграм-канала, Тарасова несколько дней назад прилетела из Израиля.
По факт инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро актрисе изберут меру пресечения.
31-летняя Дарья-Аглая Тарасова — российская киноактриса, известная по ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп 2», а также в сериале «Беспринципные». Тарасова — лауреат премии «Золотой орёл» (2019) за лучшую женскую роль в кино.