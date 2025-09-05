У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту

У актрисы Аглаи Тарасовой, предварительно, нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Об этом пишет Mash.

Утверждается, что артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри. По данным телеграм-канала, Тарасова несколько дней назад прилетела из Израиля.

По факт инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро актрисе изберут меру пресечения.