Финансовые и репутационные потери: Подсчитаны убытки задержанной Аглаи Тарасовой

С 12 сентября у актрисы Аглаи Тарасовой заключены контракты сразу на три фильма. В кинопроизводстве график расписан покадрово, поэтому даже один срыв смены приводит к простоям десятков специалистов. При рыночных ставках от 200 тысяч до одного миллиона рублей за съёмочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен, убытки по гонорарам у задержанной звезды могут составить от 7 до 40 миллионов рублей, подсчитал юрист Илья Русяев.

По его словам, запрет определённых действий согласно статье 105.1 УПК РФ при ограничении передвижения или связи блокирует рабочий процесс. Артистка физически не сможет выполнить свои договорные обязательства. Однако упущенные роли означают не только невыплаченные гонорары, но и потерю будущих рекламных и медийных контрактов.