Финансовые и репутационные потери: Подсчитаны убытки задержанной Аглаи Тарасовой
Юрист Русяев: Аглая Тарасова может потерять из-за задержания до 40 млн рублей
Аглая Тарасова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
С 12 сентября у актрисы Аглаи Тарасовой заключены контракты сразу на три фильма. В кинопроизводстве график расписан покадрово, поэтому даже один срыв смены приводит к простоям десятков специалистов. При рыночных ставках от 200 тысяч до одного миллиона рублей за съёмочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен, убытки по гонорарам у задержанной звезды могут составить от 7 до 40 миллионов рублей, подсчитал юрист Илья Русяев.
По его словам, запрет определённых действий согласно статье 105.1 УПК РФ при ограничении передвижения или связи блокирует рабочий процесс. Артистка физически не сможет выполнить свои договорные обязательства. Однако упущенные роли означают не только невыплаченные гонорары, но и потерю будущих рекламных и медийных контрактов.
«Ситуация обернётся для неё не просто риском наказания по статье о контрабанде наркотиков, но и комплексом финансовых и профессиональных последствий, которые могут измеряться десятками миллионов рублей и долгосрочными репутационными издержками», — полагает собеседник NEWS.ru.
Напомним, что у Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.