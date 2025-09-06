Стало известно, какое наказание светит актрисе Аглае Тарасовой за наркотики в багаже

Актриса Аглая Тарасова оказалась в центре внимания правоохранительных органов из-за подозрений в контрабанде электронного устройства для курения, наполненного маслом каннабиса. По мнению адвоката Александра Бойкова, наказание по подобным делам может варьироваться от условного срока до реального заключения.

Юрист, придерживаясь этических норм, воздержался от комментариев непосредственно по делу Тарасовой, поскольку не представляет её интересы. Однако он отметил широкий спектр судебных решений, выносимых по аналогичным обвинениям.