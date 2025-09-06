Стало известно, какое наказание светит актрисе Аглае Тарасовой за наркотики в багаже
Адвокат Бойков: Актрисе Аглае Тарасовой светит условный срок или штраф
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova
Актриса Аглая Тарасова оказалась в центре внимания правоохранительных органов из-за подозрений в контрабанде электронного устройства для курения, наполненного маслом каннабиса. По мнению адвоката Александра Бойкова, наказание по подобным делам может варьироваться от условного срока до реального заключения.
Юрист, придерживаясь этических норм, воздержался от комментариев непосредственно по делу Тарасовой, поскольку не представляет её интересы. Однако он отметил широкий спектр судебных решений, выносимых по аналогичным обвинениям.
«Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору (баскетболистки Бриттни) Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России (за подобные преступления), низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — рассказал он РИА «Новости».
Напомним, что звезда фильмов «Лёд» и «Холоп» Аглая Тарасова попалась с наркотиками в аэропорту «Домодедово». При себе у неё был вейп с гашишным маслом, который она привезла из Израиля. Устройство, лежавшее в чемодане, привлекло внимание сотрудников воздушной гавани.